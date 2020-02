Nuoto: Canottieri Arno prima ai campionati regionali master

Canottieri Arno protagonista ai campionati regionali nuoto master: nella piscina di Colle Val d'Elsa, sede della manifestazione targata Fin, i nuotatori pisani si sono aggiudicati 2 medaglie d'oro, 6 d'argento e 11 di bronzo, dominando la classifica a squadre (fascia C fino a 20 atleti) con l'ottima media di 774 punti a gara, sotto lo sguardo attento e soddisfatto dell’allenatore Riccardo Busoni.

Scilla Torri si conferma campionessa regionale negli 800 stile libero (categoria M40) bissando il successo dell'anno scorso, e si aggiudica anche la medaglia d'argento nei 100 stile libero. Titolo regionale per Alessio Filidei nei 200 dorso (M55), per lui anche il bronzo nei 200 stile. Argento per Luigi Lombardo negli 800 stile (M35) e Giuseppe Rotunno nei 100 dorso (M50). Un argento e un bronzo per Leonardo Montinaro rispettivamente nei 200 misti e 100 rana (M25), per Federica della Tommasa nei 100 rana e 100 stile (M40), Elena Jaccheri nei 50 e 100 rana (M50). Bronzo per Marco Diani nei 100 rana (M55), Federica Ercoli nei 50 e nei 100 farfalla (M30), Samia Favalli nei 100 misti (M30), Giacomo Licciardello nei 100 misti (M45). Di bronzo le staffette (M200-239) 4x50 stile libero mista (Tomaso Del Corso, Della Tommasa, Torri, Diani) e la 4x50 stile libero maschile (Filidei, Rotunno, Del Corso, Licciardello).

Buone prestazioni anche da parte degli altri atleti pisani che non hanno avuto la soddisfazione della medaglia ma hanno portato punti importanti per la classifica di squadra: Vincenzo Ciardo, Giacomo Chiofalo, Donato Farina, Torquato Garulli, Luca Gori e Raffaele Zortea.