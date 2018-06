Interregionale canottaggio al lago di Mergozzo: pioggia di medaglie per gli atleti pisani

Si è svolta nello splendido scenario del lago di Mergozzo (Verbania 19-20 maggio) la prima prova interregionale del 'Canoa giovani' per la stagione agonistica 2018.

Grande successo dei giovani atleti della Canottieri Arno che, in un clima di amicizia ed all’insegna della sana sportività, sono riusciti a portare a casa una vera e propria pioggia di medaglie. Tutto questo grazie all’ottimo lavoro svolto dagli allenatori Riccardo Marazzato, Alice Fagioli ed Eleonora Pecunioso che negli ultimi anni stanno riuscendo a ricostruire il settore più giovane della canoa pisana. La passione e la tenacia dei giovani canoisti hanno così regalato le prime grandi soddisfazioni del 2018.

Dopo gli ottimi risultati arrivati nella gara regionale svolta sullo specchio d’acqua della Darsena pisana la settimana precedente è arrivata la riprova su scala interregionale che ha confermato lo spessore della giovane squadra rossocrociata.

Le prime medaglie sono arrivate nella giornata del sabato quando si sono svolte le gare sulla faticosa distanza dei 2000mt. Subito oro per l’equipaggio del K2 Cadetti B con Filippo Delaiti e Alberto Capellini. A seguire altro oro nella difficile disciplina della canadese C1 Allievi B con Paolo Bertilotti. Quindi l’ottimo quinto posto per Elena Tuuli Bassi nella categoria Allievi B femminile che ha sfidato la febbre arrivata nei giorni precedenti. Ancora oro nel K1 Cadetti B per Enrico Donatelli che si conferma come atleta da battere anche quest’anno. Ottimo risultato anche per l’esordiente Arturo Gattai nei Cadetti B: è riuscito a concludere con un rispettosissimo decimo posto. Conclude la distanza dei 2000mt il combattuto argento nei Cadetti A di Matthew Maglia, anch’esso atleta da battere nella categoria.

Nel giorno successivo le gare di velocità sulla distanza dei 200mt cominciano subito bene con il più giovane degli atleti della squadra all’esordio. Davide Baldacci giunge sesto nella categoria Allievi A ed ancora il prezioso quinto posto di Elena Tuuli Bassi nelle Allieve B. Quindi l’oro di Matthew Maglia per i cadetti A, sesto posto per Arturo Gattai, mentre sfiora il podio Alberto Capellini, arrivando quarto. Nuovo oro nel C1 Allievi B per Paolo Bertilotti. Argento nel equipaggio K4 misto ancora per MAglia e ancora argento, per una manciata di centesimi, per il K2 pisano Donatelli – Delaiti. Infine nuovo argento per la staffetta 4X200 della squadra Donatelli-Delaiti-Capellini-Gattai, mentre il giovane Baldacci si è cimentato nel K4 misto di categoria.