Pisa SC 1909, arrivato il nuovo terzino: è il promettente Carmine Setola

Il Pisa Sporting Club ha (finalmente) un nuovo terzino in rosa. Si chiama Carmine Setola, ha compiuto 19 anni il 13 gennaio, ed è uno dei prospetti più interessanti di tutto il panorama nazionale degli Under 20.

La società nerazzurra aveva chiuso il trasferimento del giovane difensore già qualche giorno fa: il suo agente, Beppe Galli, parlava del suo assistito già come un nuovo giocatore del Pisa. Le tempistiche burocratiche hanno fatto arrivare il nulla osta soltanto adesso, ed il ragazzo può unirsi ai nuovi compagni e mettersi a disposizione di mister Pazienza.

Bravo a disimpegnarsi sia con il piede sinistro che con il destro, Setola è un mancino naturale che può giocare da esterno basso in una difesa a quattro su entrambe le fasce. All'occorrenza può avanzare anche il proprio raggio d'azione, e agire da cursore in un pacchetto difensivo disposto a tre. Possiede un'ottima tecnica individuale, che gli ha fatto meritare già 4 convocazioni con la nazionale azzurra Under 18.

Setola è nato e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Cesena, società con cui ha debuttato fra i professionisti nella scorsa stagione, mettendo insieme quattro presenze in cadetteria. Proprio in virtù di queste buone apparizioni il Palermo si è fiondato sul suo cartellino, bruciando la concorrenza della Fiorentina e mettendolo sotto contratto sino al 2021. La società rosanero aveva inizialmente deciso di 'parcheggiare' il giovane ancora per un anno nel Cesena, ma la pochissima continuità trovata in Romagna nella prima parte di questa stagione hanno consigliato al club siciliano di trovargli una nuova sistemazione.

Il Pisa è riuscito ad anticipare le potenziali concorrenti, accaparrandosi le prestazioni di Setola fino al prossimo giugno con la formula del prestito secco. Il giocatore è già a disposizione di Michele Pazienza e potrebbe essere convocato fin dalla gara di domenica 4 febbraio con il Cuneo.