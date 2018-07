Cetilar Villorba Corse ritorna nella European le Mans Series con Lacorte-Sernagiotto-Nasr

La scuderia Cetilar Villorba Corse rientra nell'European le Mans Series, dove è attesa a nuove sfide nel terzo appuntamento stagionale, di scena alla 4 Ore del Red Bull Ring dal 20 al 22 luglio in Austria.

Il team italiano diretto da Raimondo Amadio si ripresenta al via nella classe regina dei prototipi LMP2 schierando la Dallara P217 motorizzata Gibson per l'equipaggio formato dal pisano Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e il brasiliano già F1 Felipe Nasr.

I tre e la squadra sono reduci dall'autentico miracolo sportivo vissuto insieme a Le Mans, dove il mese scorso Cetilar Villorba Corse ha tagliato il traguardo per il secondo anno consecutivo concretizzando una rimonta chiusa al 9° posto, mentre in ELMS l'ultimo impegno era stato in maggio alla 4 Ore di Monza, round casalingo che il team ha affrontato dimostrando un'elevata competitività, così come riuscì a fare lo scorso anno proprio sul circuito che sorge a Spielberg. Sono 42 (con ben18 LMP2) le vetture iscritte alla 4 Ore austriaca, che accende i motori venerdì mattina con la prima sessione di prove libere. Sabato la seconda a partire dalle 9.15, mentre dalle 13.40 semaforo verde per le qualifiche. Domenica 22 luglio il via della gara alle 12.00, con diretta tv su SportItalia della prima e dell'ultima ora (quindi dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 16) e live streaming completo su www.europeanlemansseries.com .

Il team principal Amadio commenta alla vigilia dell'appuntamento austriaco: "Dopo la pazzesca avventura di Le Mans ritorniamo in ELMS con la tappa del Red Bull Ring, circuito sulla carta a noi favorevole che speriamo ci porti dei buoni risultati considerando che pure l'anno scorso, prima di uno sfortunato contatto, siamo stati costantemente nelle zone alte della classifica. Il campionato è ancora lungo e impegnativo con quattro appuntamenti in calendario. Lo sforzo sarà massimo nel cercare di agguantare un podio prima della fine della stagione".