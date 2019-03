Ciclismo: tutto pronto per la terza edizione della Coppa Cemes

Domenica 31 marzo prenderà il via una delle più attese manifestazioni del ciclismo amatoriale nella nostra zona, la Coppa Cemes. La gara, organizzata da l’associazione sportiva pisana La Belle Equipe, è giunta alla sua terza edizione e prenderà il via alle ore 9 dal circolo 'Il Globo Verde', zona Ghezzano. Il percorso lambirà l’acquedotto Mediceo dei Condotti e il lungomonte pisano, in un circuito di cinque giri con l’arrivo in salita ad Agnano. Le passate edizioni hanno visto una grande partecipazione degli atleti da tutta la Toscana, che hanno apprezzato l’impegno organizzativo per l’evento.

"La Coppa Cemes - afferma Antonio Russo, presidente de La Belle Equipe - è intitolata all’azienda che è stata fondamentale nella modernizzazione della rete ferroviaria italiana perchè costantemente dimostra di avere a cuore l’associazionismo sportivo e ha contribuito, grazie alla figura di Roberto Madonna, alla ricostruzione del ciclismo agonistico dentro le mura cittadine. Questa sensibilità verso il ciclismo è legata anche ad un pensiero di mobilità sostenibile, che deve passare senza dubbio dalla bici. In un momento in cui le manifestazioni sportive faticano a sopravvivere, l’aiuto di persone come Madonna diventa indispensabile".

La Belle Equipe ha riportato il ciclismo nel centro storico pisano avendo sede in via Mercanti. "Cerchiamo di colmare il vuoto che si è creato in città - continua Russo - perché sono almeno più di trenta anni anni che non esiste un gruppo ciclistico organizzato all’interno delle mura nonostante Pisa vanti una grande tradizione ciclistica". Il 28 luglio del 1895 infatti, alla presenza del Principe di Piemonte, il futuro re Vittorio Emanuele III, in vacanza a San Rossore, fu inaugurato il velodromo davanti alla Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno.