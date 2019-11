Un atleta di Vicopisano ai campionati europei di ciclocross

Casa Italia ha accolto in squadra nazionale juniores di ciclocross Filippo Cecchi, di Cevoli, nel Comune di Vicopisano, in vista degli europei che si correranno a Silvelle di Trebaseleghe, in provincia di Padova, sabato 9 e domenica 10 novembre. Una importante soddisfazione per questo giovane atleta che, chilometro dopo chilometro, alloro dopo alloro, con grande impegno e intensa dedizione, ha conquistato la maglia azzurra.

"Siamo orgogliosi, e sinceramente anche commossi, ricordando di aver premiato Filippo in questi anni, durante la nostra Festa dello Sport - dicono il sindaco Matteo Ferrucci e l'assessore allo Sport Andrea Taccola - abbiamo seguito il suo percorso da vicino, consapevoli di veder 'crescere' un vero campione, umanamente e sui pedali. E' un'emozione forte saperlo in Nazionale, siamo certi di rappresentare il pensiero della nostra comunità facendogli un in bocca al lupo pieno di affetto per questo suo esordio e ringraziandolo per la sua passione e la sua determinazione".