Cirrone e Bugli si mettono in evidenza alla Dream Cup 2019

Menzione d' onore per questi due giovanissimi atleti classe 2007 che nella prossima stagione vestiranno i colori gialloblu del Dream Basket Pisa, che già dal primo appuntamento ufficiale stagionale si sono messi in evidenza in questo quadrangolare che rimane un appuntamento di spicco legato alla pallacanestro giovanile Pisana. Si sono distinti in due categorie "speciali" premiate durante questo trofeo dal Consigliere Provinciale Biancamaria Coli e dal Commissario Federale Marazzato Federico presenti all'evento, Bugli Davide come miglior realizzatore, Cirrone Kevin come miglior rimbalzista, entrambi hanno terminato tutte le gare disputate finendo in doppia cifra sul referto gara , giocando una gran quantità di palloni dando solidità offensiva e soprattutto costruendo un "muro" in fase difensiva riuscendo insieme alla propria squadra ad esprimere bel gioco .Ora i prossimi impegni stagionali saranno legati al Campionato Under 13 che li vedrà sicuramente protagonisti insieme al tutta la squadra Gialloblu.

