Il Coni detta la linea: tutti gli sport sospesi fino al 3 aprile

Dopo le molteplici voci che si sono rincorse nelle ultime ore, è arrivata la certezza: lo sport italiano nella sua interezza si ferma fino al 3 aprile. E’ questa la decisione ufficializzata pochi minuti fa dal presidente del Coni, Giovanni Malagò: anche il Pisa, quindi, non tornerà in campo per tre settimane. Anche se la sensazione è che per rivedere i nerazzurri occorrerà attendere un altro po’ di tempo.

Nel comunicato diramato poco fa il Coni chiede anche "al Governo di emanare un apposito DPCM che possa superare quello attuale in corso di validità" e di "inserire anche il comparto sport, sia professionistico sia dilettantistico, nell’annunciato piano di sostegno economico che possa compensare i disagi e le emergenze che lo sport italiano ha affrontato finora con responsabilità e senso del dovere, rinunciando in alcuni casi particolari allo svolgimento della regolare attività senza possibilità di recupero nelle prossime settimane a causa di specifiche temporalità delle manifestazioni".

Di più difficile risoluzione la questione degli impegni internazionali delle varie squadre che, dal calcio al basket passando per la pallavolo e tutti gli altri sport, nei prossimi giorni hanno in calendario gare contro formazioni straniere.