Calcio: proseguono le attività della Freccia Azzurra

Mentre si moltiplicano le iniziative e le manifestazioni associative, sul piano agonistico continua l'attività di tutte le squadre della Freccia Azzurra, coordinate dal direttore sportivo, Massimiliano Romano. Il sodalizio di via Donadoni anche quest’anno è in grado di schierare in campo tutte le categorie federali, dalla terza categoria ai piccoli amici nati nel 2012.

La prima squadra di mister Fabio Durante ha vinto 3-1 contro una delle migliori formazioni della categoria, Ponte delle Origini. Non sono da meno gli juniores dei mister Alessandro Pini e Riccardo Morganti che, al di là della goleada 6-0 a Santacroce, continuano il periodo positivo di crescita e prestazioni. Per gli allievi 2001 convincente vittoria 2-0 con i ragazzi dei mister Luigi Cartacci e Piero Battigaglia che, rispetto all’inizio del campionato, stanno recuperando convinzione e determinazione. Sfortunata prestazione, soprattutto negli episodi cruciali, degli allievi B 2002 di mister Lorenzo Micomonaco che cedono 0-3 al Perignano. Continuano, invece, a stupire i giovanissimi 2003 che, sotto la guida di mister Maurizio Micomonaco, inanellano l’ennesima ottima partita ed ancora una volta impongono al Pisa Ovest, secondo in classifica, un pari prezioso ma che addirittura sta stretto viste le occasioni sprecate dalla squadra frecciata.

Continua la crescita, il divertimento e l’entusiasmo della scuola calcio che negli esordienti B 2006 di mister Paolo Valentini registra ancora un esordio al femminile grazie a Margherita Razzi, che insieme ad Olivia Ter Beek (pulcini) ed a Samantha Galang (primi calci) formano il fantastico trio rosa della Freccia Azzurra, intenzionata a costruire nel futuro un’intera squadra di calciatrici. Addirittura raddoppiate le formazioni da schierare in campo nel fine settimana nelle categorie pulcini 2007 allenate da Giacomo Ledda e Stefano Simonini ed i primi calci 2009 di Mauro Macis, a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto.

Interessante lo sviluppo ed il miglioramento del gruppo dei pulcini 2008 affidato alle mani di mister Stefano Ruberti. Non risparmiano simpatia e divertimento i ragazzini nati dal 2010 al 2012 che grazie ai mister Riccardo Toti e Giulio Filippeschi riescono a seminare sorrisi e buonumore su qualsiasi campo siano impegnati. Inoltre, lo staff tecnico della Freccia Azzurra è arricchito dalla coordinatrice motoria, Flavia Duè e dagli istruttori dei portieri, Rinaldo Pellegrini e Juri Della Bartola; in segreteria, insieme a Pietro Burresi, Olindo Ciferri, Andrea Monorchio e Piero Valtancoli, si aggiunge il supporto di Piero Giubbolini.

La scuola calcio della Freccia Azzurra nella giornata di domenica 4 febbraio ha visitato inoltre lo Juventus Museum e fatto la visita guidata dell’Allianz Stadium addentrandosi, nella sala stampa e nel ristorante abitualmente frequentati dai campioni juventini. Da Pisa sono partiti due pullman (oltre 80 i partecipanti) in direzione Torino per assistere anche alla partita Juventus-Sassuolo. La dirigenza frecciata è inoltre al lavoro per organizzare i tornei estivi con le nuove edizioni della storica Coppa Santa Marta arrivata alla 45esima edizione, del Trofeo Valentino Bacconi ed al Memorial Stefano Strata, riservato alle squadre professionistiche.

Quindi, per una Freccia sempre più viva sono sempre aperte le iscrizioni per i giovani calciatori e per le giovani calciatrici di tutte le categorie (per tutte le annate, dai nati nel 2013 sino ai ragazzi della categoria Juniores) è possibile rivolgersi (dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore 19:30) alla segreteria della Freccia Azzurra presso la sede di via Donadoni, 1 a Pisa. Tel/fax: 050573525 -3927912732 – email: frecciaazzurra1964@gmail.com; www.facebook.com/frecciazzurra1964

