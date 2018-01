Hockey su prato: quattro atlete del Cus Pisa in lizza per i Mondiali

Quattro atlete del Cus Pisa convocate al raduno della nazionale di hockey su prato femminile in programma a Roma dal 6 al 16 febbraio prossimo, una per reparto: si tratta del portiere Martina Chirico, del difensore Sara Puglisi, di Martina Lecchini per il centrocampo e dell’attaccante Giulia Taglioli. Le universitarie pisane sono reduci da una stagione di successi in gialloblù avendo conquistato nel 2017 il primo storico titolo nazionale outdoor di hockey su prato, che si è aggiunto a quello vinto nella specialità indoor. Dopo un anno di successi è arrivato anche un riconoscimento personale per le quattro cussine, merito anche del livello di eccellenza raggiunto dalla squadra femminile di Hockey del Cus Pisa.

Le atlete convocate a Roma da tutta la penisola, la maggior parte provenienti da squadre di club estere, sono 29: sarà compito dell’allenatore azzurro Roberto Carta e del suo staff tecnico scegliere le diciotto atlete che parteciperanno ai Mondiali di hockey su prato che si svolgeranno a Londra la prossima estate, Mondiali ai quali parteciperà anche la nazionale italiana che ha conquistato una storica qualificazione. Solo pochi giorni fa sono stati sorteggiati dalla Federazione Internazionale i gironi della competizione iridata: al primo turno l’Italia se la dovrà vedere con Cina, Olanda e Corea del Sud.