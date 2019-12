Coppa del mondo di Fioretto femminile: doppietta azzurra, seconda la pisana Batini

E' stata doppietta azzurra a Saint Maur, per la tappa francese del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile. La senese Alice Volpi si è imposta in finale sulla pisana Martina Batini, monopolizzano i vertici della scherma mondiale. Il punteggio finale è stato di 15-10. Per Alice Volpi quello conquistato a Saint Maur è il quarto successo in carriera in una gara di Coppa del Mondo e proprio l'ultima doppietta azzurra, siglata ad Algeri nel febbraio 2018, l'aveva vista protagonista sul gradino più alto del podio.

Martina Batini torna sul podio ad un anno di distanza da quello di Algeri del novembre 2018. Prima di affrontare Alice Volpi, la fiorettista pisana aveva sconfitto ai quarti la russa Adelina Zagidullina per 15-7 e poi in semifinale la campionessa olimpica, anche lei portacolori della Russia, Inna Deriglazova grazie alla stoccata del 15-14. In precedenza la pisana, qualificatasi dopo la fase a gironi ed il tabellone preliminare, aveva esordito con il successo per 15-6 contro la giapponese Minami Kano, proseguendo poi con la vittoria contro la tedesca Leonie Ebert per 15-10. Agli ottavi, la fiorettista dei Carabinieri ha avuto ragione della statunitense Sabrina Massialas per 15-13.

Le altre azzurre: si ferma ai piedi del podio Arianna Errigo. La plurititolata azzurra e vincitrice della tappa d'esordio stagionale, è uscita sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla statunitense Lee Kiefer. Stop invece nel turno delle 16 per Elisa Di Francisca. L'olimpionica jesina è stata sconfitta col punteggio di 15-11 dalla russa Adelina Zagidullina. Sono state eliminate nel turno delle 32 invece Francesca Palumbo, Beatrice Monaco e Valentina De Costanzo.

Le fiorettiste azzure si sono poi distinte anche nella gara a squadre, conquistando il secondo posto con il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Francesca Palumbo.

COPPA DEL MONDO - FIORETTO FEMMINILE - Saint Maur, 13-15 dicembre 2019 Finale

Volpi (ITA) b. Batini (ITA) 15-10



Semifinali

Batini (ITA) b. Deriglazova (Rus) 15-14

Volpi (ITA) b. Kiefer (Usa) 15-13



Quarti

Deriglazova (Rus) b. Blaze (Fra) 15-9

Batini (ITA) b. Zagidullina (Rus) 15-7

Kiefer (Usa) b. Errigo (ITA) 15-11

Volpi (ITA) b. Thibus (Fra) 15-12



Tabellone delle 16

Batini (ITA) b. Massialas (Usa) 15-13

Zagidullina (Rus) b. Di Francisca (ITA) 15-11

Errigo (ITA) b. Azuma (Jpn) 15-10

Volpi (ITA) b. Pirieva (Rus) 15-9



Tabellone delle 32

Blaze (Fra) b. Monaco (ITA) 15-10

Batini (ITA) b. Ebert (Ger) 15-10

Massialas (Usa) b. De Costanzo (ITA) 15-6

Di Francisca (ITA) b. Thepaut (Fra) 15-4

Errigo (ITA) b. Alborova (Rus) 15-5

Wu (Chn) b. Palumbo (ITA) 15-12

Volpi (ITA) b. Recher (Fra) 15-12



Tabellone delle 64

Monaco (ITA) b. Thieu (Usa) 15-9

Batini (ITA) b. Kano (Jpn) 15-6

Massialas (Usa) b. Vardaro (ITA) 15-6

De Costanzo (ITA) b. Korobeynikova (Rus) 15-12

Di Francisca (ITA) b. Marechal (Fra) 15-4

Errigo (ITA) b. Zeiss (Usa) 15-4

Palumbo (ITA) b. Sinigalia (ITA) 15-5

Volpi (ITA) b. Liu (Hkg) 15-5



Tabellone delle 64 - qualificazione

De Costanzo (ITA) b. Cipressa (ITA) 15-14

Sinigalia (ITA) b. Lee Sejoo (Kor) 8-6

Pasztor (Hun) b. Mancini (ITA) 15-13

Lacheray (Fra) b. Bianchin (ITA) 15-7

Vardaro (ITA) b. Brot (Fra) 15-11

Batini (ITA) b. Lyczbinska (Pol) 15-9



Tabellone delle 128 - qualificazione

De Costanzo (ITA) b. Oh Hye Mi (Kor) 15-9

Sinigalia (ITA) b. Hausman (Pol) 15-11

Mancini (ITA) b. Blum (Fra) 15-6

Bianchin (ITA) b. Kim Mina (Kor) 15-13

Vardaro (ITA) b. Tomczak (Pol) 15-3

Batini (ITA) b. Beardmore (Gbr) 15-8



Fase a gironi

Valentina De Costanzo: 4 vittorie, 2 sconfitte

Erica Cipressa: 5 vittorie, 1 sconfitta

Martina Batini: 5 vittorie, 1 sconfitta

Elisabetta Bianchin: 4 vittorie, 2 sconfitte

Beatrice Monaco: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Camilla Mancini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Martina Sinigalia: 3 vittorie, 3 sconfitte

Elisa Vardaro: 4 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (205): 1. Volpi (ITA), 2. Batini (ITA), 3. Deriglazova (Rus), 3. Kiefer (Usa), 5. Errigo (ITA), 6. Thibus (Fra), 7. Zagidullina (Rus), 8. Blaze (Fra).

9. Di Francisca (ITA), 18. Palumbo (ITA), 23. Monaco (ITA), 30. De Costanzo (ITA), 48. Vardaro (ITA), 65. Cipressa (ITA), 79. Mancini (ITA), 87. Bianchin (ITA).