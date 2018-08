Podismo: torna 'La Galileiana' a Marina di Pisa

Il C.I.M.S., Comitato Interprovinciale Marce Sportive Livorno-Pisa-Lucca, presente ed attivo in Toscana da 45 anni, anche quest’anno organizza a Marina di Pisa per sabato 25 agosto 'La Galileiana', marcia non competitiva di 2-5-10 chilometri. Partenza ore 17.30 presso il Circolo Acli Don Bosco, via Ivizza 4. I percorsi si snoderanno tra pineta e lungo mare.

La Galileiana è ormai una manifestazione tradizionale del Trofeo delle Tre Province che conta numerosi iscritti delle province di Livorno, Pisa, Lucca, ma provenienti anche da Prato, Firenze e La Spezia, che ogni domenica seguono il nostro vario e piacevole calendario.

La gara offre anche l'opportunità di conoscere il territorio, ricco di bellezze naturali e di tesori d'arte anche negli angoli più sperduti. Importante la solidarietà. La Galileiana ha dato modo al Comitato organizzatore, presieduto da Claudio Cecchella, di fare anche beneficenza, mirata, concreta e diretta: nel 2012 beneficiaria la Scuola di Mirandola dopo il terremoto, nel 2014 e 2015 Borse di Studio per la ricerca sulle malattie rare quali la SLA ed inoltre, su invito della famiglia, consistente aiuto economico alla Dynamo Camp per ricordare il podista Ocone. Dunque sport, salute, cultura e non ultima beneficenza, gli scopi che il Trofeo delle Tre Province si prefigge e realizza.

Iscrizioni: per gli iscritti al Trofeo Tre Province euro, per i non iscritti 3,50 (0,50 per assicurazione giornaliera). Premio ai singoli ed ai Gruppi; fresco e vitaminico ristoro all'arrivo; servizio scopa ed ambulanza con personale idoneo e servizio medico abilitato.