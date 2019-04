Prevenzione e corretti stili di vita: al via un corso di fitwalking

Un corso di fitwalking (una camminata sportiva facile da praticare per stare bene e in salute) aperto a tutta la cittadinanza. E' l'iniziativa lanciata dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Pisa in collaborazione con CSI Pisa e con il patrocininio della Società della Salute zona pisana.

L'attività di cammino è iniziata giovedì 11 aprile. Il corso si sviluppa su 10 lezioni della durata di un'ora per una volta alla settimana ed è suddiviso in due cicli. Il primo ciclo, di 5 lezioni, consiste nell'apprendimento della tecnica del fitwalking con particolare attenzione alla postura del cammino, analisi del passo, movimento dei piedi, postura del tronco e uso delle braccia. Il secondo ciclo, anche questo di 5 lezioni, prevede invece il perfezionamento della tecnica del Fitwalking.

Per informazioni ed iscrizioni la segreteria CSI in via Cisanello 4 Pisa (tel. 050 571366, e-mail comitato@csi-pisa.it) con orario 10:00-12:30 e 17:00-19:00 dal lunedì al venerdì fin da ora è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento