Arriva a Pisa il corso di rugby per bambini

Sotto la direzione di Asd LoCoRugby, già titolare del marchio per Livorno, Cecina, Rosignano, Lucca, Viareggio e Siena, arriva anche a Pisa, Rugbytots®, il primo programma di motricità con la palla ovale riservato a bimbi e bimbe dai 2 ai 5 anni. L'open day gratuito si terrà a Pisa domenica 23 febbraio presso Zone via Agostino Bassi 10 a partire dalle 10 e fino al pomeriggio inoltrato, visto l’alto numero di richieste.

L’evento è a numero chiuso: ci si può prenotare dal sito www.rugbytots.it o con un messaggio WhatsApp al 347 872 5512.

Nato in Inghilterra nel 2006 è arrivato in Italia nel 2014, Rugbytots vuole essere un'occasione di formazione e crescita guidata attraverso il gioco, un'opportunità per socializzare con altri coetanei e per potersi muovere in libertà. Senza dimenticare che senso della disciplina, autocontrollo e rispetto reciproco sono l'anima del rugby e determinano il grande successo di questo sport.

I bambini vengono suddivisi in base alle fasce di età in gruppi formati da massimo 10 unità con un istruttore qualificato. Il corso Junior (da 2 anni a 3 anni e mezzo) nasce per incoraggiare i bambini ad utilizzare le competenze di base, come l’equilibrio, l'agilità e la coordinazione. La durata di ogni lezione è di 30 minuti. Vengono utilizzate palle multicolori e coni in schiuma espansa per garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento.

Quello Senior (3 anni e mezzo - 5 anni) inizia a guardare alle competenze più specifiche utilizzate nel rugby, l'approccio è ludico così come nel corso Advanced (5-7 anni), anche se a questa età non si entra ancora nello specifico della disciplina sportiva.

Entrambi i corsi hanno una durata di 45 minuti, durante i quali si progettano giochi e attività per insegnare ai bambini a trovare lo spazio, a passare la palla indietro, a segnare una meta... Per questa classe sono usati palloni da rugby di misura 2, in modo che i bambini possono abituarsi ad un peso e ad una sensazione di pallone appropriate alla loro età.

Referente di zona: Sig. Mauro Comparin. Per prenotare l’open day o fissare una lezione di prova è possibile contattare: 347 8725512 o collegarsi a: www.rugbytots.it. Su Facebook ed Instagram: Rugbytots Pisa.