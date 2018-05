Ciclismo: 'Crono Day' a Tirrenia

Va in scena domenica 6 maggio a Tirrenia la seconda edizione della 'Crono Day', organizzata dalla Polisportiva Portammare e valida per il Memorial Luigi Rota di Ciclismo.

La partenza è prevista per le ore 8.30 e coinvolgerà gli atleti dagli Juniores alle Donne. Il percorso interamente pianeggiante sarà di 10 chilometri. I partenti saranno oltre 100 e si sfideranno in una crono singola e a coppie sul viale della Pisorno, strada adatta agli specialisti delle lancette. La prova è obbligatoria per il circuito Memorial Luigi Rota, Crono che terminerà sabato 19 maggio con la cronoscalata del Ciapino, assegnando la prestigiosa maglia 'Il Garibaldino' ai vincitori del circuito.

PROVVEDIMENTI AL TRAFFICO - Chiusa alla circolazione dalle 7 alle 12.30 via delle Abetelle tra via degli Alberi e via Pisorno, via dei Pioppi tra via degli Alberi e via Pisorno. Chiuse al solo passaggio dei partecipanti la rotatoria di via Fratelli Bani e quella sulla Pisorno all'incrocio con via delle Abetelle e via dell'Edera.