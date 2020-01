Csi Comitato territoriale di Pisa: 6° torneo di calcetto regionale “Misericordie della Toscana”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anno 2020: torna il campionato di calcio a 5 delle Misericordie della Toscana con la sua 6^ edizione, organizzata come di consueto dal Comitato Regionale del Centro Sportivo Italiano e dalla Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana. La partecipazione delle Misericordie al torneo è cresciuta di anno in anno, coinvolgendo un numero sempre maggiore di giovani volontari che vivono, giocando, una ulteriore opportunità di aggregazione. La competizione inizierà il 25 febbraio ed è riservata alla categoria Open maschile. Potranno scendere in campo i volontari rappresentanti delle varie Arciconfraternite della regione Toscana nati nel 2004 e negli anni precedenti, senza limite di età. Il torneo consisterà di due fasi, una territoriale, con i gironi eliminatori, ed una regionale; solo alla chiusura delle iscrizioni, in base al numero dei calciatori partecipanti, il comitato organizzatore potrà enunciare lo svolgimento del torneo stesso.

Il termine delle iscrizioni è fissato per il 10 febbraio pv: quindi entro e non oltre tale data le schede d’iscrizione dovranno essere inviate a toscana.segreteria@csi-net.it . Ogni squadra partecipante sceglierà autonomamente il proprio campo di gioco per le gare casalinghe.

Possono partecipare tutte le Misericordie della Toscana; quelle interessate troveranno volantino e scheda iscrizione anche sul sito CSI Pisa www.csipisa.it .

Per ulteriori chiarimenti i referenti sono Monica Salvini del CSI 3667579831 e Mattia Spinelli per le Misericordie 3493761023; per ulteriori info rivolgersi alla segreteria regionale del CSI tel. 0574464883 e-mail toscana.segreteria@csi-net.it .