Csi Pisa: atletica 2019-2020

Si apre il nuovo anno, ma continua il percorso intrapreso dall'atletica pisana, con i corsi del CSI – Centro Sportivo Italiano – Comitato di Pisa, che prosegue con le attività iniziate nei mesi scorsi. Elevato il numero d'iscrizioni, che per questo anno sportivo ha raggiunto il suo apice con più di 40 iscritti nel settore dei giovanissimi. Quella degli istruttori è una squadra ancora più solida di sempre, grazie al recente inserimento di 2 nuovi operatori sportivi certificati sia dal CSI che dalla FIDAL: siamo orgogliosi della nascita di un vero e propro team tecnico, organizzato ed affiatato e dagli ottimi risultati ottenuti nei numerosi eventi sportivi.

L'inizio della nuova stagione invernale ha già visto interessanti prestazioni sia durante la prima gara, una corsa su strada nel centro storico di Castelfranco di Sotto svoltasi il 9 novembre scorso, che durante la seconda, con la classica corsa Campestre all'Ippodromo di San Rossore il 28 novembre. L'obiettivo del team tecnico in questa fase dell'anno è di completare nei prossimi mesi la preparazione invernale, densa di corse campestri e corse su strada, per proseguire poi con le esercitazioni ludico-motorie accocmpagnate da quelle più tecniche, per affrontare così al meglio la stagione primaverile su pista.

Sono da ringraziare calorosamente tutte le famiglie che si stanno avvicinando e appassionando sempre più a questo team e da menzionare i loro figli che hanno partecipato alle due gare di corsa: Diego Caprili, Francesco Agostinelli, Zeno Colombini, Tommaso Caniglia, Antonio Campagna, Niccolò Lucchesini, Samuele Fatticcioni, Alessandro Medaglia, Giona Rossetto, Antonio Basile, Gloria Gori, Vittoria Lori, Luca Ottaviano, Filippo Sbrana, Francesco Zaupa, Dario Bartaloni, Ottavia Becuzzi, Pietro Bonfiglio, Fabio Cicalò, Mattia Chelossi, Nicola Gullo, Alessio Licalzi, Monika Muchova, Davide Ottaviano, Francesco Taddei, AnnaGiulia Tosi, Matto Baglivo, Agnese Ciliberti, Chiara e Andrea Dela Bartola, Edoardo e Mattia Becuzzi. Si ricorda che i corsi, che si svolgono tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00, sono sempre aperti anche in inverno, grazie alle strutture coperte che il Campo Scuola "Cino Cini" di Pisa ci offre. Per info: Fabio 380-2189993 Lorenzo 3489886047 oppure Segreteria CSI Pisa in Via Cisanello 4 Pisa tel 050 571366 / fax 050 576134, email comitato@csi-pisa.it, aperta con orario dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 e 17.00-19.00.