Csi pisa: corsi di fitwalking

Il 7 novembre alle ore 21:00, presso la sede del CSI – Centro Sportivo Italiano – di Pisa in via Cisanello 4 Pisa, ci sarà la presentazione del “Progetto Fitwalking”. I corsi saranno tenuti da istruttori qualificati metodo Damilano: gli istruttori brevettati CSI insegneranno, attraverso il metodo Maurizio Damilano, l’originale camminata sportiva. Fitwalking significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è l’arte del camminare; è una forma di praticare il cammino che ne evidenzia tutte le potenzialità e va oltre il semplice camminare; è un’attività sportiva che aiuta a sentirsi in forma e, di conseguenza, a sentirsi meglio; è anche una filosofia che accompagna la vita quotidiana, per renderla più viva, più equilibrata e ritmata. Osservando una corretta meccanica del movimento, acquisita conoscendo e praticando la tecnica del fitwalking, il normale camminare viene trasformato in forma sportiva. Il fitwalking è un’attività che incide quindi molto sul miglioramento della qualità di vita delle persone: è la miglior arma per vincere la battaglia alla sedentarietà e per avvicinare tutti alla pratica motorio-sportiva. I corsi inizieranno il 12 novembre prossimo. Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla segreteria del CSI Comitato di Pisa in via Cisanello 4 - tel: 050 571366 mail: comitato@csi-pisa.it - (la segreteria è aperta con orario 10-12,30/17-19 dal lunedì al venerdì)