Csi Pisa e la danza

A fine dicembre il CSI di Pisa -Centro Sportivo Italiano- ha organizzato un pomeriggio dedicato alla danza classica. Nella sala del Circolo Arci di Campo, è stata infatti tenuta una lezione aperta di propedeutica alla danza, per bambine dai cinque ai sette anni ed una di danza classica, per bambine dagli otto ai dieci anni. La lezione è stata suddivisa, per entrambi i corsi, in un momento di riscaldamento a terra, uno di sbarra ed infine uno di centro. Hanno piacevolmente assistito alla lezione genitori, nonni e parenti stretti delle allieve. Le bambine che hanno partecipato alla lezione sono: Chiara Bacchereti, Lavinia Bartalini, Sofia Benvenuti, Chiara Cei, Elena Celandroni, Angela Cella, Erika Conti, Arianna Malasoma, Marta Scirè per il gruppo di propedeutica e Camilla Bartalini, Giada Cambi, Gaia Gamanets, Greta Novelli per il gruppo danza classica. I corsi di giocodanza, propedeutica alla danza e danza classica continuano come di consuetudine a Calci e culmineranno a giugno con il saggio di fine anno.

Per chi fosse interessato si possono chiedere informazioni alla segreteria del CSI di Pisa via Cisanello 4 tel. 050/571366.

