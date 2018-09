Csi Pisa: inizio corsi atletica leggera per bambini e ragazzi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Stanno per iniziare i nuovi corsi di atletica leggera del CSI – Centro Sportivo Italiano – Comitato di Pisa. L’atletica è una delle attività ideali per avviare i bambini e i ragazzi allo sport, grazie alla sua varietà di movimenti semplici, istintivi e naturali. Le discipline vengono presentate come un gioco, e i giovani sportivi imparano a correre, saltare, lanciare, affinando le tecniche con il tempo. Sono aperte le iscrizioni per i corsi di avviamento all’atletica per i bambini e i ragazzi e di psicomotricità e gioco-sport per i più piccoli. Le quote sono accessibili a tutti e la prima prova sarà gratuita. I corsi saranno diretti da insegnanti di scienze motorie, da istruttori federali di atletica e di altri sport, in modo da completare al meglio l’offerta formativa. Le attività si svolgeranno, da settembre 2018 a maggio 2019, nei giorni lunedì-mercoledì-venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 16:00 o dalle 17:00 alle 18:00, presso il campo-scuola “Cino Cini” in Via Atleti Azzurri Pisani. Ricordiamo che occorre un certificato medico per attività non agonistica.



Per informazioni rivolgersi a Fabio 380 2189993 ed alla Segreteria CSI in Via Cisanello 4 Pisa tel. 050 571366 / fax: 050 576134, email: comitato@csi-pisa.it, con orario dal lunedì al venerdì 10.00-12.30 e 17.00-19.00.