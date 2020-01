Csi Pisa: neve 2020

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il CSI -Centro Sportivo Italiano- Comitato di Pisa informa che, come tutti gli anni ormai, sono in programma gite sulla neve, per la sola domenica o per un fine settimana, con quote a partire da 30 euro. Le stazioni sciistiche dell'appennino Tosco-Emiliano scelte quest’anno, dalla “Commissione Turismo e tempo libero” del CSI, sono quella del Casone di Profecchia, in alta Garfagnana, per la quale è prevista una due giorni per sabato 7 e domenica 8 marzo, e quella della Doganaccia, incastonata sulle montagne del comune di Cutigliano, per la quale è invece previsto il week-end 8-9 febbraio. Attività ricreativa anche per gli accompagnatori non sciatori, con ciaspolate o semplici passeggiate . L’organizzazione prevede il viaggio in bus, il pranzo, due ore di scuola di sci di gruppo e skipass, e ove previsto servizio di pensione completa e possibilità di noleggio attrezzature. Riduzioni per bambini tra i 4 e i 12 anni e gratuità sotto i tre. Informazioni presso la Segreteria del CSI Comitato di Pisa in via Cisanello n. 4 , aperta dal lunedì al venerdì con orario 10-12,30 e 17-19 – tel. 050 571366/050 573344 - mail comitato@csi-pisa.it.