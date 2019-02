Csi Pisa: successo per i corsi di atletica leggera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grande successo da parte del C.S.I. - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Pisa che dall’ottobre scorso ha dato il via a nuovi corsi di atletica leggera indirizzati a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni, presso il campo scuola di Barbaricina. Il riscontro è stato positivo: numerosi gli iscritti che hanno subito formato un affiatato gruppo, mostrando interesse, entusiasmo e tanta voglia di sano sport. Notevole l’affluenza alle gare di Corsa Campestre, che l’Ente CSI organizza ogni anno a livello regionale, a cui i piccoli pisani hanno partecipato in gran numero evidenziando grandi potenzialità per l’atletica pisana. Importanti soddisfazioni soprattutto per la gara inaugurale, svoltasi in casa il 1° dicembre a San Rossore, durante la quale i piccoli atleti si sono messi in gioco gareggiando e divertendosi con i loro coetanei. Molti dei presenti a San Rossore sono accorsi anche alla tappa di Prato del 9 gennaio: lì hanno dovuto fare i conti con un tempo non proprio amichevole, ma dopo un bel riscaldamento tutti sono riusciti a terminare la corsa con soddisfacenti risultati, senza farsi fermare dal forte vento. A fine gara alla consueta medaglia di partecipazione, consegnata a tutti, si è aggiunta per Sara Lioci una coppa come seconda classificata per la categoria Esordienti A . Un gruppo di giovani atleti ha inoltre rappresentato il CSI Pisa anche all’evento amichevole organizzato dall’Atletica Cascina, presso il Palazzetto dello Sport di Vicopisano ad inizio gennaio. Durante l’occasione, bambine e bambini dai 5 ai 10 anni si sono cimentati in gare di Sprint e le piccole Sara Lioci e Sofia Caniglia si sono aggiudicate, gareggiando con i coetanei del 2008, la coppa arrivando rispettivamente prima e terza. Nel complesso, dunque, un ottimo inizio per questo nuovo progetto pisano, sia in termini quantitativi che qualitativi. Molto orgoglioso il Team di dirigenti ed istruttori, che hanno reso possibile tutto ciò con professionalità e passione, e che ringraziano tutti i bravissimi partecipanti alle tre manifestazioni: Francesco Agostinelli, Dario Bartaloni, Antonio Basile, Mattia Becuzzi, Pietro Bonfiglio, Giorgio Buquicchio, Sofia Caniglia, Tommaso Caniglia, Diego Caprili, Katia De Paola, Elena De Paola, Flavio Dell'Omodarme, Jacopo Dinelli, Leonardo Falchi, Alessandra Franchino, Francesco Gabellieri, Giulia Giannerini, Alessandro Giannerini, Marta Gori, Rita Graceffa, Sara Lioci, Niccolò Lucchesini, Olivia Malanima, Annaeva Micheletti, Francesco Orbecchi, Giona Rossetto, Ibra Samb, Filippo Sbrana, Sofia Sforza, Tiziano Sforza, Duccio Tognetti. Si ricorda che è sempre possibile entrare a far parte della squadra atletica CSI Pisa e che sono previste minime quote di partecipazione e sconti, in modo da permettere la partecipazione a tutti. Per qualsiasi ulteriore informazione, rivolgersi alla segreteria CSI di Pisa in via Cisanello 4 tel : 050 571366 mail: comitato@csi-pisa.it (aperta con orario 10-12,30/17-19 dal lunedì al venerdì).