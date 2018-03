Cuneo-Pontedera 0-2| Per i granata la salvezza è davvero vicina

Per il Pontedera l'allungo decisivo verso la salvezza arriva a sei giornate dalla fine. Dopo sei giornate senza vittoria, i tre punti arrivano forse nella partita più importante contro una diretta concorrente per la salvezza come il Cuneo. Grazie alla doppietta di Pinzauti i granata espugnano il 'Fratelli Paschiero'. L'ex Tuttocuoio decide la partita con un bellissimo gol in semirovesciata dopo 10' e raddoppia al 53' sfruttando uno svarione della difesa piemontese sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel primo tempo il Pontedera colpisce anche la traversa con un tiro di Grassi. Un successo importantissimo che avvicina la squadra di Maraia al suo obiettivo.

CUNEO-PONTEDERA 0-2

CUNEO (3-5-2): Stancampiano (19' Moschin); Di Filippo, Zigrossi, Boni (75' Gerbaudo); Baschirotto, M.Cristini, Schiavi, Rosso, Sarzi Puttini; Dell'Agnello (61' Bruschi), Galuppini (75' Testa). A disp.: D'Agostino, Zappella, Zamparo, Secondo, Pellini, Testoni, Maresca, Genovese. All.: William Viali

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Frare, Rossini, Borri; Posocco (90' Risaliti), Calcagni, Caponi, Gargiulo, Corsinelli; Grassi (87' Tofanari), Pinzauti (84' Maritato). A disp.: Biggeri, Marinca, Vettori, Romiti, Pandolfi, Paolini, Raffini. All.: Ivan Maraia

ARBITRO: Francesco Luciani di Roma, assistenti: Alessandro Maninetti di Lovere e Andrea Bologna di Mantova

RETI: 10', 53' Pinzauti

NOTE: ammoniti Sarzi Puttini, Rosso, Rossini