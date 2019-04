Cus Pisa Rugby: l’Under 16 chiude il campionato al primo posto

Gran finale di campionato per la formazione Under 16 del Cus Pisa Rugby che, con quattro vittorie di fila, conquista il primo posto nel girone regionale.

Nell’ultimo match della stagione, i gialloblù hanno affrontato in casa, sul campo di Uzzano, il Rugby Iolo 1982 di Prato, seconda forza del campionato. Il primo tempo, caratterizzato dal pressing dei padroni di casa, si è chiuso sul 5 a 0 per il Cus Pisa grazie alla meta di Ferdinando Niccolai frutto della continua pressione esercitata. Gli ospiti hanno reagito nel secondo tempo, riportando la partita in equilibrio. Solo una meta del solito Niccolai, abilissimo a sfruttare un errore difensivo degli avversari, ha permesso di sbloccare la partita e fissare il punteggio sul 15 a 12. Anche grazie ad un’attenta difesa, i cussini portano a casa l’ennesima vittoria, che permette ai pisani di concludere il campionato in testa alla classifica con 19 punti.



La formazione cussina festeggia anche l’ottima collaborazione con il Rugby Valdinievole, che ha caratterizzato tutta la stagione. Soddisfatti gli allenatori Lorenzo Mariani e Francesco Candido (che non ha potuto partecipare alla festa finale a causa di un incidente) per il risultato ottenuto e per la costante crescita, sportiva e non, delle giovani promesse del rugby cussino.