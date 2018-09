Pisa S.C. 1909: ecco Daniele Liotti, il rinforzo dal mercato degli svincolati

Il Pisa ha un nuovo giocatore. Dopo la chiusura della sessione estiva del calciomercato, lo scorso 31 agosto, in tanti avevano storto la bocca e sollevato più di un dubbio di fronte alle tre caselle Over lasciate libere dal Ds Gemmi. Una lacuna numerica e di esperienza che, in particolare, era evidente nel pacchetto difensivo della rosa a disposizone di Luca D'Angelo. L'auspicio era che la società intervenisse in un secondo momento, attingendo dal mercato degli svincolati.

Il rinforzo è arrivato, e risponde al nome di Daniele Liotti. Calabrese, nato a Vibo Valentia nel 1994, il difensore mancino naturale può giocare sia da difensore centrale che da esterno in una difesa a quattro o in un centrocampo a cinque. Corrisponde quindi alla perfezione all'identikit stilato dalla dirigenza e dal tecnico nerazzurro subito dopo la chiusura del mercato: Liotti va a coprire la lacuna numerica e tecnica della rosa, potendo vestire due abiti in altrettante impostazioni tattiche.

Daniele Liotti viene da una strepitosa stagione con il Siracusa, nel Girone C di Serie C: con gli aretusei ha messo insieme 27 presenze e 5 reti in campionato. In precedenza ha vestito le maglie di FeralpiSalò, Juve Stabia, Brindisi, Cosenza, Catania e Catanzaro. Il giocatore è già a disposizione di Luca D'Angelo, e questa sera verrà chiamato sul prato dell'Arena Garibaldi per ricevere il primo saluto dal suo nuovo pubblico nel corso della presentazione ufficiale della rosa (per l'occasione sarà aperta la sola tribuna coperta dalle ore 19. L'evento inizierà alle 20.30, e l'ingresso è gratuito).