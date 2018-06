Davide Bellini campione del mondo Senior Shot Gun

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Davide Bellini classe 1963 di Pisa ma residente a Badia di Cascina è di nuovo diventato campione del mondo shot gun classe standard manual senior cioè Campione del mondo nel tiro dinamico con fucile a pompa. Uno sport da duri per uomini duri, ma non troppo. Davide Bellini è una persona dalla mente aperta e disponibile ma soprattutto simpatico e diretto come qualsiasi toscano DOC. In terra di Francia a Chateaurox, nei giorni scorsi, si è tenuto il 3° Campionato mondiale di Shot gun dove ha visto trionfare Davide Bellini nella sua categoria senior nella categoria Standard manual (fucile a pompa cal.12) La vittoria è stata cercata con determinazione e spirito di sacrificio, costringendo lo sportivo a lunghe sedute di allenamento sia dal punto di vista tecnico, che quello psicologico e motivazionale che lo hanno portato a raggiungere l'agognato premio finale. Certo è la seconda volta che si laurea Campione del Mondo nella sua categoria, ma anche la grande gioia di aver contribuito in maniera determinante anche a conquistare la medaglia d'oro a squadre. Quindi doppia soddisfazione e doppio onore per lui ma anche per il paese di Badia dove vive.



Davide Bellini molto conosciuto in zona è un funzionario presso l'Università di Pisa e quindi deve fare conti con il suo lavoro per seguire i suoi allenamenti specifici non fatti di solo tiro statico ma la specialità prevede un certo movimento e alimentazione particolare. Per chi non conoscesse il lo shot gun si pratica muovendosi sparando e ricaricando sempre in movimento, cercando di centrare il bersaglio. Come è facile immaginare serve prontezza di riflessi, forma fisica e attitudine al tiro. La sua grinta e determinazione traspare nella sua solarità di uomo che ha vissuto sul campo e si nutre dei vapori delle cartucce sparate per allenamento o gara.

La dieta a cui si è sottoposto non disgiunta da una severa preparazione fisica lo hanno reso indomito e pronto per raggiungere livelli sempre alti e nonostante i due prestigiosi titoli vinti non lo hanno ancora appagato e l'appuntamento sarà per i prossimi mondiali che si terranno forse in Serbia. L'unico dispiacere che ha, e di concerto anche l'Italia, che questa specialità non è compresa tra quelle olimpiche e quindi ci priviamo di due medaglie sicure. L'importante che comunque il campione Davide Bellini sia ancora felice di sfidare il mondo e ragalare all'Italia medaglie e gloria, senza se senza ma Sperando che ci siano ancor numerosi successi salutiamo Davide Bellini campione mondiale di shot gun classe standard manual senior e ai saluti al campione del mondo si aggiunge alla festa anche il Fornacette Casarosa ASD calcio di cui Davide Bellini è amico fraterno e sostenitore