Calciomercato nerazzurro: Di Quinzio saluta, Izzillo verso la Samb; movimenti in entrata per la difesa

Dopo Daniele Liotti e in attesa della definizione della partenza di Ramzi Aya, promesso sposo della Salernitana, in casa nerazzurra si è consumato un altro addio. Manca soltanto l'ufficializzazione, ma di fatto Davide Di Quinzio non è più un calciatore dello Sporting Club. Il numero 10 lascia la Torre dopo due anni e mezzo, coronati dalla promozione in Serie B, per approdare all'Alessandria nel Girone A di Serie C. Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo in Piemonte, dove ritrova due calciatori con recenti trascorsi in nerazzurro: il pisano Andrea Arrighini e il centravanti Umberto Eusepi. Di Quinzio lascia il Pisa con 93 presenze, 10 gol e 17 assist. Il numero 10, il cui tasso tecnico è indiscutibile, ha pagato l'infortunio all'occhio che gli ha impedito di svolgere per intero la preparazione estiva. Al suo posto verrà ufficializzato Danilo Soddimo, aggregato al gruppo già da sabato scorso.

Anche Nicolas Izzillo è con le valigie in mano: il classe '94 è l'unico calciatore di movimento attualmente in rosa a non avere assaggiato il campo. La Sambenedettese è la formazione che ha presentato l'offerta migliore per lui e per il Pisa: il centrocampista sbarcherà nelle Marche con la formula del prestito. Ricapitolando quindi le cessioni già ufficializzate e quelle che stanno per essere definite, nei prossimi giorni Roberto Gemmi e Giovanni Corrado avranno molto lavoro da fare per rimpolpare la rosa, soprattutto nel pacchetto arretrato. Liotti, Di Quinzio, Izzillo e Aya sono quattro Over: un posto verrà occupato da Soddimo al momento dell'ufficializzazione, gli altri tre invece rimangono liberi. Ecco perché da qui alla fine del calciomercato arriveranno in nerazzurro almeno un paio di difensori: con tutta probabilità saranno due calciatori esperti per la categoria. I nomi usciti nelle ultime ore sono anche quelli annotati sul taccuino della coppia del calciomercato nerazzurro: Emanuele Terranova della Cremonese, Federico Ceccherini della Fiorentina, Marco Andreolli (svincolato), Antonio Pergreffi del Piacenza, Leonardo Sernicola del Sassuolo. Ma c'è la concreta possibilità che altri nomi siano ancora custoditi con gelosia dal direttore sportivo e dall'amministratore dello Sporting Club.