Pisa S.C. 1909, piazzato il primo colpo estivo: ecco il 'Barba' Moscardelli

Si chiama Davide, ma per tutti ormai da anni è il 'Barba'. Risponde al cognome di Moscardelli, e per tutta la sua carriera di centravanti ha fatto rima con 'gol'. E' il bomber 38enne il primo acquisto ufficiale della stagione 2018-2019 del Pisa Sporting Club.

Il corteggiamento di Gemmi

Fu proprio l'attuale Ds nerazzurro, Roberto Gemmi, a convincere Moscardelli a fare la valigie nell'estate del 2016 e trasferirsi da Lecce ad Arezzo. Dopo aver disputato quattro stagioni consecutive in Serie A (dal 2010 al 2014) con le maglie di Chievo e Bologna), il centravanti nato a Mons, in Belgio, nell'estate del 2014 accettò di scendere di due categorie per tentare l'avventura con la maglia del Lecce. Due campionati in giallorosso, conditi da 24 reti, e poi il passaggio all'Arezzo. Con gli amaranto è stato protagonista di due stagioni storiche: la prima, due campionati fa, terminata con il terzo posto finale nel Girone A (16 reti); la seconda terminata con la strepitosa salvezza diretta nonostante i moltissimi punti di penalizzazione accumulata durante il percorso (12 gol).

Adesso per il barbuto attaccante si schiudono le porte dell'Arena Garibaldi, con un contratto che prevede un accordo annuale con opzione di rinnovo per l'anno successivo. Moscardelli è stato convinto dal progetto e dall'entusiasmo della squadra di lavoro formata da Gemmi e D'Angelo, che hanno avuto dalla società carta totalmente bianca per assemblare e rivoltare come un calzino la rosa nerazzurra. L'obiettivo è quello, sottolineato dal Ds nel corso della presentazione dell'allenatore, di stupire il pubblico pisano e l'intero campionato. Il primo tassello per compiere questa missione è Davide Moscardelli: un attaccante che in quanto a gol spettacolari e colpi ad effetto non è secondo a nessuno in Serie C. Ne sa qualcosa proprio il Pisa, affondato nello scorso campionato da tre reti del numero 9 dell'Arezzo nelle due sfide di campionato, e colpito in precedenza ai tempi della Serie B quando il 'Barba' militava fra le fila del Piacenza. Adesso Moscardelli giocherà dalla 'parte giusta' della barricata, e l'intero ambiente nerazzurro è già pronto ad eleggere il nuovo centravanti a guida carismatica della prossima annata.