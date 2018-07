Tutti pazzi per il 'Barba': entusiasmo alla presentazione ufficiale di Davide Moscardelli

A Pisa da tre giorni è scoppiata la 'Barba-mania'. E' bastato un solo acquisto nelle primissime fasi del calciomercato estivo per riaccendere l'entusiasmo della tifoseria nerazzurra, profondamente delusa dall'esito della stagione 2017-2018. Dall'annuncio ufficiale dell'arrivo in maglia nerazzurra del bomber Davide Moscardelli, icona anche della cultura 'hipster' nel mondo del calcio, in città è partito un tam-tam inesorabile che ha esaltato il primo acquisto targato Roberto Gemmi. Al punto da convincere la società ad aprire la tribuna coperta dell'Arena Garibaldi per concedere ai sostenitori nerazzurro il primo, caloroso saluto al nuovo numero 9 dello Sporting Club allenato da mister Luca D'Angelo. Prima di questo inedita presentazione, nello stile dei top team europei, si è tenuta la consueta conferenza stampa nella quale Moscardelli si è potuto soffermare sulle motivazioni che l'hanno portato ad accettare il trasferimento all'ombra della Torre.

"Maglia sudata e impegno in tutte le partite"

"Non vedo l'ora di iniziare - esordisce Moscardelli - so di essere arrivato in una piazza importantissima, e sono impaziente di conoscere dal vivo la nuova realtà". "A gennaio sapete tutti che c'era stato un forte interessamento - prosegue l'ex capitano dell'Arezzo - ma avevo una missione da compiere con la mia ex squadra. Avevo dato la parola di dare il mio contributo per la salvezza. Una volta centrato l'obiettivo, mi sono sentito onorato di poter parlare nuovamente con il Pisa".

"Sono una persona di poche parole, ma che si impegna al massimo in ogni situazione ed in tutte le partite. I gol per me non sono mai stati un'ossessione. E' ovvio che da attaccante vivo per le reti, ma mi interessa soprattutto contribuire a far giocare bene la squadra". "Ho giocato insieme al mister - spiega - ho sentito alcuni colleghi che me ne hanno parlato benissimo, e sono curioso di rivederlo sotto queste nuove vesti". "Sono ancora mosso da grandi stimoli, e non sono venuto qua per strappare l'ultimo stipendio importante della mia carriera", precisa il numero 9 nerazzurro. "Sono consapevole che la tifoseria si aspetta molto da me, ma non mi è mai pesato. Mi è sempre venuto naturale dare l'esempio sul campo e ogni giorno in allenamento".

Presente alla presentazione del centravanti nerazzurro anche il Ds Roberto Gemmi, che fa il punto sul mercato e sulle prossime operazioni del Pisa. "Il mio obiettivo è quello di riuscire a rimodellare la rosa eliminando quei giocatori che sono in esubero. E' la parte più difficile del mio lavoro, perché convincere i calciatori a venire a Pisa è semplicissimo. Il campo ci dirà poi se il mio lavoro porterà dei risultati: vogliamo far parte dei piani altissimi della classifica, e cercheremo di sbagliare il meno possibile".

Gemmi conferma gli interessamenti per alcuni elementi attuali della rosa, Eusepi su tutti. Nei prossimi giorni il direttore sportivo si concentrerà proprio sullo sfoltimento del reparto offensivo e del parco portieri, che attualmente conta ben cinque elementi.