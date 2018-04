Livorno - Pisa: 1400 biglietti esauriti in 10 minuti

Lunghe code già dalle primissime ore della mattina per accaparrarsi il prezioso tagliando che consente l'accesso al super derby di sabato 14 aprile all'Armando Picchi tra Livorno e Pisa. I tifosi nerazzurri non hanno deluso le aspettative, polverizzando in appena 10 minuti i 1400 biglietti a disposizione dei supporters pisani che hanno letteralmente preso d'assalto il PisaPoint di via Luigi Bianchi. In tanti dunque sono rimasti a bocca asciutta e dovranno accontentarsi di guardare il derby contro gli amaranto in tv (ore 17 - Sportitalia).