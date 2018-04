Derby Livorno-Pisa: ecco come acquistare i biglietti

La società Livorno Calcio informa che i biglietti validi per la gara Livorno-Pisa, in programma sabato 14 aprile alle ore 17 presso l'Armando Picchi, saranno in vendita a partire dalle ore 10 di lunedì 9 aprile.

Il prezzo dei biglietti, disponibili presso il Pisa Point, oltrechè in tutti i punti vendita del circuito Booking Show (ed anche online sul sito) sarà di 13.50 euro, più diritti di prevendita.

Alla tifoseria nerazzurra è stato destinato l'intero settore ospiti, con capienza 1.440 posti: come da normativa vigente, i biglietti di tale settore non saranno in vendita il giorno della gara. I residenti in tutta la provincia di Pisa potranno acquistare esclusivamente biglietti del settore ospiti, senza obbligo di Tessera del Tifoso.

La prevendita terminerà improrogabilmente alle ore 19 di venerdì 13 aprile.