Dream Teen Cup 2019 Assifinpoint a Pisa

Il prossimo 10 marzo il Centro Sportivo Dream di via Gioacchino Belli ospiterà la Dream Team Cup Assifinpoint 2019, torneo Federale di basket giovanile alla sua prima edizione patrocinato dalla Provincia di Pisa. Alla manifestazione, riservata alla categoria Under15 e promossa dalla Assifinpoint Assicurazioni di Collesalvetti, saranno presenti 4 formazioni toscane appartenenti a tre province. Oltre ai padroni di casa del Dream Basket Pisa, il torneo vedrà scendere sul campo del PALADREAMRED, A.S.D. Pallacanestro Audax Carrara, Pallacanestro Valdera e Pallacanestro Costa d'Argento Orbetello. Il quadrangolare sarà articolato in gare di semifinale nella mattinata mentre il pomeriggio sarà dedicato alle finali ed alle premiazioni delle squadre con un premio speciale dedicato ad alcuni ragazzi che si distingueranno in vari ambiti di gioco che concluderanno la giornata. Non mancheranno particolari gare di tiro riservate al pubblico che gremira gli spalti ed altri momenti particolari di divertimento.Il Centro Sportivo Dream sarà quindi teatro di un torneo che si preannucia di buon livello dove la formazione di casa cercherà senz'altro di ben figurare e che sarà in ogni caso veicolo di promozione per il basket giovanile pisano.