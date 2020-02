Empoli - Pisa: quasi 800 i biglietti per i tifosi nerazzurri

Incontro questa mattina a Palazzo Medici Riccardi di Firenze del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per esaminare le tematiche connesse allo svolgimento della partita di calcio Empoli-Pisa in programma domenica 16 febbraio presso lo stadio Castellani di Empoli.

Nel corso della riunione, convocata dal prefetto di Firenze Laura Lega, a cui hanno partecipato l’assessore allo Sport del Comune di Empoli Fabrizio Biuzzi e i rappresentanti dell’Empoli Football Club, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’ordine, sono stati affrontati i vari aspetti organizzativi e messe a punto le strategie operative più opportune per garantire il sereno svolgimento della manifestazione.

Non sono emersi specifici profili di rischio né particolari problematiche legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.



La capienza dello stadio Castellani è ridotta per lavori di adeguamento e pertanto i posti previsti per il settore ospiti (curva sud) sono 796.

Viabilità

La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà alle 17.00 per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su Via Bisarnella/Viale Olimpiadi. I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 19. La ripresa della normale circolazione avverrà poco dopo le 23.30.

Il traffico lungo la strada Tosco Romagnola (statale 67) non subirà modifiche, la circolazione non sarà chiusa per il deflusso dei tifosi ospiti.

I tifosi del Pisa dovranno usare lo svincolo EMPOLI EST della superstrada FiPiLi per raggiungere lo stadio ‘Castellani’ e anche per riprendere la strada verso casa.

Biglietti

Il Gruppo Operativo Sicurezza ha stabilito che i biglietti saranno in vendita solo fino a sabato alle 19. È vietato la vendita dei tagliandi per l’ingresso allo stadio nella giornata di domenica 16 febbraio. Quindi coloro che domenica non saranno muniti di ticket sono invitati a non andare allo stadio. Intorno allo stadio sarà attiva una speciale task force della polizia per individuare eventuali biglietti falsi.

Forze dell'ordine

Da parte della Questura di Firenze saranno impegnati circa un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per assicurare l’ordine pubblico sulle strade limitrofe allo stadio e intorno all’impianto sportivo.