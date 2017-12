Muay Thai: esordio di Enrico Carrara all'Oktagon di Firenze

Si conclude con un grande successo il primo match di Enrico 'the Fog' Carrara ad Oktagon a Firenze, la più importante manifestazione al livello nazionale di sport da combattimento. Enrico ha dovuto fronteggiare il campione del mondo dei 75 kg Djibril 'Grizzly' Ehoue, francese, con 60 match da professionista, per la terza volta presente alla manifestazione, le due precedenti vinte per Ko.

Il primo round, di studio per entrambi, si conclude leggermente a favore di Djibril, ma nel secondo round Carrara tiene il centro del ring, infliggendo i colpi più significativi, sia di gomito che di calcio, mettendo più volte in difficoltà il campione del mondo. Il terzo e decisivo round, inizia con scambi duri e sentiti, i due atleti incrociano le tibie più volte ma Enrico mantiene sempre il centro del ring e sempre in attacco, negli ultimi secondi Enrico proietta il francese a terra.

Il Match finisce in parità. Enrico paga lo scotto della 'prima volta' in un evento di rilevanza internazionale, contro un campione del mondo che ha circa il doppio dei match del pisano: "Sono soddisfatto - ha detto Enrico - ma consapevole che c'è ancora tanto da lavorare e da migliorare, sicuramente è un ottimo risultato, torno a casa con un esperienza che mi sarà utile per la prossima edizione".

Enrico Carrara si allena alla Kurosaki Dojo, scuola di Muay Thai fin dal 1980, fondata dal M. Stefano Giannessi, che conta 15 agonisti, 5 professionisti e più di 70 di atleti. Professionista da 3 anni, per lui 41 match, di cui 37 vinti (14 per KO), medaglia di bronzo ai mondiali di Bangkok nel 2015, bronzo agli europei nel 2017, è laureato in psicologia, della quale sta proseguendo il biennio. E' sponsorizzato dalla Why sport integratori, allenato da M. Simone Benedettini e gli istruttori Marco Giglio e Matteo Iacchella, come Cutman Michele Cernuto, preparatore atletico Massimo Bottazzi del King Club.