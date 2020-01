E' Eros Pisano il primo rinforzo per la difesa del Pisa

Si chiama Eros Pisano il primo rinforzo per il reparto difensivo del Pisa Sporting Club. Dopo una settimana di allenamenti come elemento aggregato al gruppo, l'ex difensore del Bristol è stato messo sotto contratto fino al prossimo 30 giugno dalla società nerazzurra. Per il trentaduenne difensore cresciuto calcisticamente nel Varese si tratta di un ritorno: nel lontano 2007 proprio la prima esperienza tra i professionisti fu nel Pisa di Gianpiero Ventura, quello che fece meraviglie nel torneo cadetto guidato dal trio Castillo-Cerci-Kutuzov.

Dopo la parentesi in maglia nerazzurra (7 presenze), Pisano ha spiccato il volo verso una carriera con 102 gettoni in Serie A con le maglie di Palermo e Verona e Genoa e 108 complessive in Serie B. Due stagioni fa ha salutato l'Italia per tentare l'avventura nel Bristol, nella seconda serie inglese: sono state 34 le presenze totali. Dopo aver trascorso la prima parte di questa annata da svincolato, Pisano ha convinto Gemmi, D'Angelo e Corrado con le sue qualità tecniche e la tenuta atletica: destro naturale, può ricoprire tutte le posizioni dello schieramento difensivo. Uno di quei jolly, in sintesi, tanto cari a Luca D'Angelo.