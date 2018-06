Fc Fornacette Asd: presentazione stagione 2018-2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La società FC FORNACETTE Casarosa ASD nei giorni di Lunedì 11 relativa agli anni 2010-2011-2012-2013, Martedì 12 per gli anni 2002 2003 2004 2005 e infine per giovedì 14 giungo alle ore 21:30 per gli anni 2006-2007-2008-2009 terrà delle riunioni nella Sala Comunale Orsini presso il Comune di Calcinaia, messe a disposizione gentilmente proprio dal Comune di Calcinaia per queste importanti presentazioni. L’evento consiste nella riunione con tutti i genitori dei giovani atleti dell’anno indicato e anche con quelli a cui piacerebbe che il loro figlio/a faccia parte l’anno prossimo del FC Fornacette Casarosa. La serata avrà come main event l’esposizione del programma e il progetto della prossima stagione, presentazione degli orari e giorni allenamento, il nome dei mister e responsabili delle varie aree, le strategie societarie e le proposte che saranno indicate. L’assemblea è un modo di dar modo ai genitori di valutare i programmi e conoscere da vicino la società in ogni sua parte, da quella dirigenziale , tecnica, ma soprattutto per quella organizzativa che prenderà nuova vita e in maniera preponderante e pro attiva per la prossima stagione 2018- 2019.



Nel dettaglio con inizio alle 21.30 per ciascuna serata ecco l’agenda della serata

– Sig. BALDI L. presidente Presentazione Progetto stag. 2018/19

- Amministrazione Comunale Saluto di benvenuto

- Sig. CACIAGLI Team Leader Scuola calcio Programma Tecnico Scuola Calcio

– Sig.PAOLI F. preparatore atletico e Programma controllo My SPRINT

– Sig. BERNINI F. resp. Prep. Portieri Programma specifico portieri

– Sig. NERINI A. resp. Prog. Parma Affiliazione al Parma Calcio

– Sig. BUTI G. banca credem Vantaggi con Carta Ego

– Sig.ra DE FUOCO G. counsellor Presentazione Centro Ascolto

– Dott. MOBONO A. addetto stampa Presentazione Servizi

- Sig. BALDI L. presidente Saluti Finali.



Come al solito la società si propone obbiettivi di primissima grandezza e ampliamento a 360 gradi, come l’imminente apertura alla squadra femminile di calcio a 5 e 11 e relativo settore giovanile. La cittadinanza e chi vuole conoscere da vicino la società e i suoi intenti e programmazione è invitata.