Il Pisa torna in serie B: esplode la festa in città

E serie B sia! Dallo stadio 'Rocco' di Trieste all'Arena Garibaldi passando per tutti i maxischermi disseminati nei locali cittadini, al triplice fischio finale del match contro la Triestina, dopo i tempi supplementari, è esplosa la festa colorata di nerazzurro. Il Pisa Sporting Club torna nella serie cadetta.

Una città letteralmente impazzita con caroselli e cori che risuonano in centro. I tifosi si sono infatti riversati in piazza Garibaldi per gridare al cielo la propria gioia.



Presenti anche il sindaco Michele Conti e il deputato Edoardo Ziello. "Il Pisa in serie B, una gioia immensa! Grazie alla società, ai giocatori, alla tifoseria per questa splendida conquista! Nei prossimi giorni siamo pronti organizzare con il Pisa Sporting Club una grande festa popolare per tutta la città! Grazie nerazzurri!" ha scritto il primo cittadino su Facebook.

E la festa è in programma domani sera, lunedì 10 giugno, alle ore 20, all'Arena Garibaldi, dove la città potrà salutare i ragazzi di mister D'Angelo, eroi di Trieste, che hanno riportato il Pisa in serie B. La squadra poi percorrerà i lungarni a bordo di un pullman scoperto.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...