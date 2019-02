Festa dello Sport a Vicopisano: premio all'ex capitano del Pisa Paolo Andreotti

L'amministrazione comunale di Vicopisano promuove, sabato 9 febbraio alle 16 in Sala Consiliare, una giornata dedicata allo sport in tutte le sue forme ed espressioni. "Il nostro territorio - dice il sindaco Juri Taglioli - ha un tessuto associativo davvero multiforme, vivace e pieno di iniziative in ogni campo, non fa eccezione lo sport, settore in cui ci sono campioni, campionesse, società, atleti e atlete di cui andare orgogliosi, come amministrazione e come comunità, sia per i risultati che per le qualità umane".

"Ogni anno - spiega l'assessore allo Sport Andrea Taccola che organizza la Festa - è un'emozione e una soddisfazione vedere quanti sportivi e quante sportive di valore, grandi e piccoli, affollano la Sala del Consiglio insieme alle loro famiglie, e consegnare loro un riconoscimento a nome dell'amministrazione. Si crea un'atmosfera piena di calore e di entusiasmo, lo sport nella sua accezione più pura tira fuori il meglio dalle persone, fin dalla più tenera età. Come sempre premiamo tutti i gruppi, società e associazioni che operano nel nostro territorio e gli atleti e atlete, di ogni età, che si sono distinti nel 2018, assegniamo inoltre un Premio alla Carriera che quest'anno, ci tengo a dirlo, va all'ex capitano e giocatore simbolo del Pisa, Paolo Andreotti, 8 menzioni speciali, con relativa medaglia".

I premiati: "Letizia Lenzi, presidentessa della Compagnia Balestrieri di Pisa, che nel campionato italiano di tiro con la balestra a Lucca ha disputato la gara dei campioni arrivando di nuovo prima, Carlo Pellegrini, il professore che ha percorso 3mila chilometri, da solo, in sella a una bici non assistita, tra Cile e Argentina, per raccogliere fondi a favore dell'ospedale Meyer, Valerio Terreni, campione italiano di Decathlon master per la quarta volta, tra gli altri successi del 2018, Andrea Carpita, portiere dell'Urbino Taccola, campione europeo di beach soccer, Denis Taccola, per i notevoli risultati nel ciclismo conseguiti anche lo scorso anno dopo essere stato due volte di seguito campione italiano di cronoscalata, Andrea Legnaioli, presidente della Federazione Italiana Strongest Man per aver organizzato, insieme al suo team, il campionato europeo di Strongman a Lugnano e il campionato italiano di Strongman a Vicopisano, a Cosimo Franchini, una vita dedicata allo sport, in particolare al calcio e al ciclismo, come arbitro dell'associazione italiana arbitri di calcio e nella Commissione nazionale giudici di gara della Federazione Ciclistica Italiana e dell'Unione Ciclistica internazionale e a Francesco Frassi, commissario tecnico della nazionale albanese e giovane direttore sportivo del team Amore e vita, che ha visto moltiplicare i suoi successi nel 2018. Il Premio Atleti dell'anno va a Canottieri Arno, che gestisce la nostra piscina comunale di Uliveto Terme, con una campionessa mondiale e altri atleti con risultati notevoli nelle sue fila".

Una medaglia sarà consegnata anche a Paolo Bernardini, presidente di ASD Kick Boxing, che anche quest'anno ha organizzato un corso di autodifesa femminile gratuito, in collaborazione con l'Amministrazione, che unisce psicologia (essendo uno psicologo dell'emergenza, oltreché un atleta e un vigile del fuoco) e arti marziali, per il suo impegno contro la violenza sulle donne e ad Alessandro Chiarugi, presidente di Mukwano Onlus, per aver promosso l'organizzazione di una gara podistica di solidarietà che ha avuto come obiettivo l'attivazione di un progetto per le persone socialmente più fragili del Comune, in collaborazione con Caritas e VicoVerde.