Hockey femminile: le ragazze del Cus in campo per il titolo italiano

Sabato 2 e domenica 3 febbraio il Cus Pisa ospiterà le finali nazionali del campionato Under 21 di hockey indoor femminile. Sei squadre e un centinaio di atlete provenienti da tutta Italia saranno impegnate negli impianti sportivi di via Chiarugi del Centro universitario sportivo pisano per l’ultima fase della competizione invernale. A contendersi lo scudetto saranno il Cus Pisa, Hp Valchisone, Usd Moncalvese, Cus Torino, Città Tricolore e Polisportiva Ferrini.

Ad inaugurare la competizione sarà la sfida tra le cussine e la Polisportiva Ferrini di Cagliari prevista per sabato 2 febbraio alle 14.30. Finalissime in programma domenica 3 febbraio: alle 10.30 finale per quinto e sesto posto, alle 11.30 finale per terzo e quarto posto e alle 12.30 la sfida per assegnare lo scudetto 2018/2019.

A seguire la premiazione della squadra che riuscirà a laurearsi campione d’Italia e l’assegnazione dei premi individuali.

Il Cus Pisa si presenta alle finali nazionali con l’obiettivo di portare in bacheca il quinto titolo nazionale dopo l’ultimo successo ottenuto a Padova nella stagione sportiva 2016/2017.