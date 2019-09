Tennis: a Pisa ospita la finale nazionale del campionato a squadre under 14 maschile

Il 27, 28 e 29 settembre 2019 i campi in terra rossa dell’Asd Tennis Club Pisa 1931 ospiteranno le finali nazionali del campionato a squadre giovanili under 14 maschile. Tre giorni di intensi incontri dove sportività ed agonismo la faranno da padroni ed in cui si confronteranno le migliori promesse del tennis nazionale. A presentare l'evento, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi, 23 settembre, a palazzo Gambacorti, Andrea Santini, presidente Tennis Club Pisa, Alessandro Dini, tecnico nazionale FIT, Fabio Calabrese, ad Devitalia, Giovanni Santarelli, San Rossore Sport Village, Matteo Mathieu, Pharmanutra.

“Ospitiamo un evento che dà lustro a Pisa - ha dichiarato Andrea Santini - e siamo contenti di fare la nostra parte contribuendo a incrementare lo sviluppo economico della città grazie allo sport attraverso questa manifestazione dedicata alle fasce più giovani che, sono sicuro, porterà ritorni diretti a tutto l’indotto. I partecipanti saranno i futuri Atp del tennis, siamo orgogliosi di ospitarli sui nostri campi".

Le squadre arrivate alla fase finale sono: CS Plebiscito, Padova; TC Santa Margherita, Genova; Circolo della stampa, Torino;Tennis Villa Carpene, Forlì; SC Sassuolo, Modena; TC Parioli, Roma; TC Caserta, Caserta; Accademia del Tennis, Reggio Calabria.

"Pisa è tornata a essere punto di riferimento per lo sport - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - dimostrandosi attrattiva per eventi di carattere nazionale e internazionale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di supportare le realtà sportive locali, incentivandole anche a far rete fra loro, e quello di favorire l’arrivo a Pisa di manifestazioni importanti come questa, non solo per il valore sportivo che portano in sé ma anche per il ritorno per la città in termini di turismo sportivo e di visibilità. Bisogna mettere le società nelle condizioni di operare al meglio, con certezze sul loro futuro: con questa convinzione abbiamo lavorato nel primo anno e mezzo di mandato, invertendo una tendenza consolidata a Pisa che lasciava le associazioni nell’incertezza. Abbiamo lavorato per far uscire dei bandi che consentono la stipula di convenzioni, ovviamente per gli impianti di proprietà comunale, tra Comune e società sportive con un orizzonte temporale ampio tale da permettere ai gestori degli impianti i dovuti investimenti".

"Non solo - ha proseguito il sindaco - è nostra intenzione aiutare direttamente le società. A breve metteremo a bando 80mila euro di contributi, cifra di partenza che contiamo di incrementare con il bilancio 2020. E sempre con il prossimo bilancio comunale, stiamo studiando il meccanismo, vogliamo far arrivare direttamente in tasca alle famiglie meno abbienti delle risorse attraverso un voucher-sport che potranno spendere per permettere a bambini e ragazzi di frequentare corsi organizzati dalle società sportive della città".