Pisa S.C. 1909: Formaggi della Famiglia Busti è il primo sponsor ufficiale della nuova stagione

Il Pisa ha un nuovo sponsor ufficiale per la stagione 2019-2020, quella che segna il ritorno in Serie B. La società nerazzurra ha stretto un accordo annuale con l'azienda Formaggi della Famiglia Busti, caseificio di levatura internazionale che ha il quartier generale ad Acciaiolo, nel cuore della provincia pisana. Stefano Busti, attuale proprietario dell'azienda, insieme a Marco Busti, quarta generazione di una famiglia dal 1955 con le mani nel siero del latte di pecora, ha presentato questa mattina, mercoledì 17 luglio, la partnership con il club di via Battisti.

"Torniamo a casa - spiega Stefano Busti - il nostro cuore palpita per i colori nerazzurri, abbiamo ancora scolpite nella mente le immagini del trionfo di Trieste. Le emozioni provate nell'ultima annata sono state esaltanti, la conquista delle Serie B è stato un risultato meritato. Pisa adesso ha la visibilità che merita. Perciò quando l'ufficio commerciale del club ci ha prospettato la possibilità di una sponsorizzazione, non ci abbiamo pensato neanche un attimo". La Lega B qualche settimana fa ha dettato le nuove regole per gli accordi fra i 20 club cadetti e i partner commerciali: fra queste, anche la possibilità di inserire un brand sui calzettoni da gioco. Opportunità che né il Pisa né la Famiglia Busti si sono lasciati sfuggire: per tutta l'annata 2019-2020 il marchio del caseificio di Acciaiolo comparirà sulle gambe degli atleti nerazzurri in campo. "Adesso il Pisa è veramente una grande famiglia - aggiunge Marco Busti - attorno alla società si respira entusiasmo, passione e positività. Tutti sentimenti che si erano persi negli anni precedenti. La Serie B è un patrimonio per tutti: deve essere custodito, protetto e, se possibile, accresciuto con nuovi traguardi".

"Si tratta di una posizione veramente vantaggiosa e strategica", commenta Giuseppe Corrado. "Il calcio si gioca principalmente con i piedi - prosegue il presidente dello Sporting Club - perciò la visibilità garantita all'azienda è massima. Il logo del caseificio comparirà praticamente in ogni inquadratura che Dazn e Rai, detentrici dei diritti televisivi del campionato, faranno durante i match". Nessuna novità invece, per il momento, riguardo al main sponsor che comparirà al centro della maglia. "Stiamo dando la precedenza a tutte le aziende che hanno compiuto il lungo percorso della scorsa stagione insieme a noi", sottolinea Corrado. "La riconoscenza deve essere alla base dei nostri rapporti commerciali. Per questo motivo daremo la precedenza agli sponsor dello scorso anno; quando ci saremo confrontati con tutti tireremo le somme".