Fornacette Casarosa Asd: organigramma per la stagione sportiva 2018/2019

Il Fornacette Casarosa ASD scalda i motori per la prossima stagione. La società si appresta a presentarsi ai nastri di partenza con un rinnovato organico allargando la sua offerta sportiva anche al calcio femminile. Il Presidente Luca Baldi, lungimirante uomo di sport, che nonostante la giovane età, accumula una serie di esperienze sportive importanti e di sicuro successo, come del resto l’azienda che conduce l’Elettrobaldi s.r.l., Azienda di punta, di livello internazionale, dell'automazione industriale.

Sulla scorta di questa grande esperienza imprenditoriale e sportiva si è contornato di validi elementi che lo aiutano nella conduzione sportiva della società. Molti nomi noti del mondo del calcio provinciale e nazionale lo accompagnano in questa stagione che si pregusta sicuramente ai vertici di ogni categoria con considerevole speranza di raggiungere vette inusitate fino all’anno scorso soprattutto per le squadre giovanile che andranno ai regionali e la prima squadra maschile e femminile. Il presidente Luca Baldi, giustamente euforico per i successi che in prospettiva potranno entrare nella grande casa del Fornacette, tiene molto a presentare il nuovo organigramma per la prossima stagione.

Presidente: Luca Baldi. Vicepresidente: A. Becuzzi. Consiglieri: M. Carli – M. Pasqualetti - R. Siboldi. Spokeman A. Mobono. Conselleur G. De Fuoco. 1^ squadra maschile: Direttore tecnico Lido Malasoma; Mister: S. Chiarugi. Preparatore portieri: Ciarafischi. Resp. Atletico: Badalamenti. Massaggiatore: Carli.

Settore giovanile. Direttore tecnico: Lido Malasoma. DS: Mugnai. Prep. atletico: Badalamenti. Resp. Portieri: Bernini. Massaggiatore: Bandelli. Scuola calcio: DS: Salvadori. Team tecnico: Caciagli, Pianu, Pasquini e Banti. Resp. Scienze motorie: Paoli F. Prep. portieri: Castellani.

Settore Femminile. DG: Mobono. DS: Massantini. Preparatori atletici: Badalamenti e Paoli. Tecnici Guerri e Morichetti Favaro. Prep. portieri: Schiavi. Massaggiatore Bandelli.

Con questo staff quindi la stagione del Fornacette si presenta sotto i migliori auspici. Raramente, come ha sottolineato la campionessa Carolina Morace in visita al Masoni, si vedono società così strutturate ed organizzate, tutto questo grazie al grande cuore della gente del Fornacette Casarosa ASD ma anche una grande conduzione fatta dal Presidente Luca Baldi. Intanto per le ragazze che si volessero avvicinare al calcio femminile si prega di contattare il 3458332928 o scrivere al cffornacette@gmail.com