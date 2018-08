Fornacette Casarosa Asd - Settore femminile: le squadre ai nastri di partenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Calcio Femminile a Fornacette. La società Fornacette Casarosa ASD ha gettato la maschera e si è presentata ufficialmente ai nastri di partenza dei campionati di Calcio a 5 e a 11 con due squadre pronte a dar battaglia. In queste ore si stanno definendo le rose ampie delle due squadre che potranno avvalersi anche delle due squadre CSI che fanno parte del grande bacino della squadra. Per la prima volta in Provincia di Pisa si propone una società femminile di così grosso numero di calciatrici e soprattutto degli impianti all’avanguardia e pronti ad affrontare tra breve i vari campionati. Le circa 50 atlete nei prossimi giorni inizieranno la preparazione delle varie squadre.



La squadra a 5 FIGC condotta da Massimiliano Morichetti e da Leonardo Favaro avrà tra le sue file importanti giocatrici dall’esplosiva volontà di emergere e con importanti esperienze alle spalle. Saranno quasi sicuramente la sorpresa del loro campionato.

La squadra a 11 Promozione FIGC con il DS Cristiano Martini e l’allenatore Nico Mattioni, entrambi di provata esperienza e conoscenza dle calcio femminile hanno a disposizione una rosa composta da un mix di vere e proprie campionesse, da considerarsi un lusso per la categoria e infatti alcuni osservatori già hanno messo sui loro taccuini alcune ragazze per le categorie superiori. Una menzione d’onore va data al squadra CSI Linda sempre con noi che ha come DT Luca Tafi e allenata da Gaetano Mori che hanno nel loro interno grandissime giocatrici che hanno fatto la storia del calcio femminile Pisano e sicuramente temutissime nel loro campionato per esperienza e sagacia.



Un altro diamante della società è la squadra CSI condotta dal TM Giada Massantini con l’allenatore Federico Guerri che si avvale della preziosa collaborazione di Stefano Schiavi. In questa squadra ci sono elementi che brillano di luce propria e altre che si sono avvicinate da poco all’attività agonistica ma saranno sicuramente un prezioso serbatoio per le numerose squadre.



Dunque la storia del calcio Femminile ha inizio a Fornacette grazie al Presidente Luca Baldi che ha saputo circondarsi di persone che hanno creduto al suo progetto che solo a maggio contava 8 ragazze. Ora il prossimo obbiettivo creare un settore giovanile femminile di grandi speranze.