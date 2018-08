Fornacette: tra nuovi arrivi e conferme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ci sono numerose conferme nell'ambito della scuola calcio del Fornacette Casarosa ma anche nuovi arrivi. Gabriele Banti allenatore e responsabile della Scuola Calcio Fornacette Casarosa ASD, è inserito nel Dream Team di supporto alla Parma Accademy. Da 11 anni colonna portante della società, istruttore calcio FIGC amato alla follia dai suoi piccoli calciatori per la sua voglia di migliorare sempre, il quale con dedizione e serietà fornisce sempre un supporto e ha contribuito in questi anni a far crescere i suoi giovani atleti e le sue capacità di continua volontà di migliorarsi rappresentano un valore aggiunto importantissimo per la società Fornacette, la quale su di lui conta da anni, nonostante la sua giovane età. Un vero tesoro societario Gabriele Banti, di cui i dirigenti e colleghi ne vanno giustamente orgogliosi.

Ernesto Pasquini, allenatore e quadro dirigenziale della società tra i più fondamentali. La sua grande esperienza ma anche la straordinaria umanità ne fanno uno dei punti principali di riferimento per la scuola calcio del Fornacette Casarosa ASD. "Inizio la mia attività nel mondo del calcio a 12 anni con società Conchiglia Livorno dove per 2 anni consecutivi vinsi il campionato Piccolo Azzurri. Poi passai agli allievi del Livorno dove rimasi per 2 anni. Poi dopo un anno di juniores con i Rangers di Livorno con la stessa società vinsi il campionato regionale under 21. Dopo altri 2 anni di seconda categoria con le Officine Meccaniche di Livorno causa problemi di lavoro smisi con l'attività agonistica. Dopo una decina di anni iniziai ad allenare nel Carli Salviano per circa 5 anni. Poi causa trasferimento lavoro a Firenze smisi. Ripresi a 58 anni sempre nel Carli Salviano dove sono rimasto per 4 anni facendo l'istruttore ai piccoli amici prendendo l'attestato di istruttore scuola calcio del CONI. Dal 2015 sono a Fornacette dove ho allenato i pulcini del 2005 del 2006 e del 2008. Quest'anno oltre ad essere istruttore del 2008 faccio parte del Dream Team per i rapporti col Parma in merito alla scuola calcio e sono il referente delle annate 2011 /2012 /2013"

Un ulteriore diamante nella collana del Fornacette circondata da persone di indubbia capacità e attitudine al mondo del calcio che lo servono in silenzio ma con capacità e dedizione. Il nuovo Mister Massimo Dini viene da una lunga gavetta nel mondo del calcio giovanile ha fatto il corso CONI FIGC è quindi istruttore scuola calcio, dal 2003 fino alla stagione 2018 ha allenato in molteplici squadre come Ponsacco, Gatto Verde, Le Melorie, Colline Pisane, Porta a Piagge, Atl.Etruria. Ha avuto anche il prestigioso incarico di DS del Porta a Piagge. Ha una grandissima esperienza nel settore pulcini ma soprattutto la sua umanità e capacità come istruttore sono riconosciute e apprezzate ovunque. Vive a Ponsacco nato nel 1973.

Francesco Berizzi in possesso di attestazione Uefa E rilasciato dalla F.I.G.C. - Diplomato al liceo scientifico sportivo sta affrontando l'ultimo anno per la laurea in scienze motorie. Pur essendo giovane ha già allenato con proficuo successo con la Freccia Azzurra nella Stagione 2015/2016 l'anno 2008 e nell'anno 2016/17 ha allenato sempre la Freccia Azzurra ma 2007 nell'ultima stagione è stato vice allenatore del 2004 del A.C. Pisa 1909. Nel Fornacette ricoprirà il ruolo nello staff tecnico quale allenatore dell'anno 2007. Dunque un nuovo arrivo importante nella grande Famiglia del Fornacette.

Il Presidente Luca Baldi nella continua ricerca di migliorare la società Fornacette Casarosa ASD ha deciso di prendere un responsabile eventi, Events Manager di sicuro successo e con immensa volontà di far crescere la società anche in questo campo. Dopo numerose ricerche il migliore per competenza e attitudine è risultato Alessio MisrahiI: "Ho 41 anni sono nato a Livorno sposato con Veronica Litrico allenatrice 2011 del Fornacette e abbiamo un bimbo del 2008,Manuel. Lavoro nella grande distribuzione. Nel mondo del calcio ho collaborato fino all'anno scorso con l'Atletico Etruria per la quale ero Resp. Marketing Da quest'anno ho sposato il progetto del Fornacette, con l'obiettivo di realizzare tornei ed eventi, il nostro obiettivo è quello di inserire nei tornei, che di per se sono già un evento soprattutto nella scuola calcio, un altro evento a corredo che può essere un festa, una sagra, un mercatino, un evento a tema, per fornire un'offerta sempre più completa e interessante. Come responsabile dei tornei ed eventi, il mio ruolo sarà trasversale a tutto il Fornacette, e si coordinerà con tutte le figure dai ds, alla ristorazione, ai custodi etc. Quindi un altro grande tassello per costruire un Fornacette sempre più grande e all' avanguardia ma soprattutto un passo in avanti a tantissime società del settore" dichiara luca baldi alla conferenza stampa di presentazione del nuovo arrivato".