Fornacette, partono le iscrizioni per la scuola calcio e il beach volley

Con il 1 Luglio al centro sportivo “Piero Masoni” di Fornacette hanno preso il via molteplici attività e varie iniziative non solo calcistiche.

SCUOLA CALCIO. Le iscrizioni alla Scuola Calcio per la stagione sportiva 2020- 21 per i bambini nati negli anni 2009-10-11-12-13. Per i bambini nati nel 2014 e nel 2013 la quota calcio è totalmente gratuita. Per maggiori info Aurelio 366.4531521 e Claudio 331.6002122 che illustreranno a tutti il progetto sportivo e il programma di lavoro.

BEACH VOLLEY. Parallelamente al calcio all’interno del centro sportivo “Piero Masoni” proseguono anche le altre attività. Dopo l’allestimento della Beach Arena, che è diventata di fatto la prima in Toscana con RistoBar ai piedi del campo sono partite le iscrizioni per il primo torneo di Beach Volley Opena 2 X 2 anche Misto. Prossimamente sarà comunicata la data dei vari tornei. Per Info e iscrizioni Michele Ammannati 335.6725994, per prenotare i campi Alessia Aiello 320.2590118

SERATA CON BALLI DI GRUPPO. Sabato 11 Luglio serata con i balli di gruppo al “Piero Masoni” di Fornacette, Dalle ore 19 stage e animazione per bambini e adulti con Jessy Trainer e la Social Dance School di Fornacette. Dalle ore 20.30 cena e a seguire ancora balli di gruppo per una serata di pieno divertimento. La prenotazione è obbligatoria. Per info 333.4306658 oppure consulta i canali You Tube, Facebook e Instagram di Jessy Trainer.