Seconda ufficialità per il Pisa S.C. 1909: ha firmato Francesco Belli

L'affare era stato praticamente chiuso quasi tre settimane fa. Per avere l'ufficialità del trasferimento di Francesco Belli al Pisa, però, occorreva attendere il ritorno del calciatore dalle ferie. L'ex Virtus Entella ha siglato l'accordo che lo legherà al Pisa per le prossime due stagioni proprio oggi, lunedì 8 luglio, nella sede del club di via Battisti al cospetto del presidente Giuseppe Corrado e del direttore sportivo Roberto Gemmi.

Belli lascia la Liguria dopo cinque stagioni e ben 161 presenze complessive in maglia biancoceleste. Con i 'diavoli neri' il terzino originario di Firenze ha disputato ben 4 campionati di B e uno di C: quello nel quale la Virtus Entella ha trionfato nel Girone A precedendo di alcune settimane il Pisa in cadetteria. Nato il 16 marzo 1994, Francesco Belli è un terzino destro puro, abile ad interpretare il ruolo in una difesa a quattro. All'occorrenza può essere schierato anche come cursore di sinistra o come terzo centrale in una linea difensiva a tre. Nonostante l'ancora giovane età, il Pisa ha pescato un jolly molto duttile che fa proprio al caso del credo tattico di mister D'Angelo: corsa, ottima tecnica di base e una grande versatilità in campo. Tutti ingredienti che hanno reso possibile la cavalcata fino alla magica serata di Trieste del 9 giugno.