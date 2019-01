Sport e infrastrutture: 'Frecce Pisane' gestirà il campo a La Cella

Sarà la Asd Frecce Pisane a gestire per cinque anni l'impianto sportivo comunale di Tiro con l'arco in via Tosco Romagnola, in località La Cella. Si è svolta, infatti, nei giorni scorsi, la gara per l’assegnazione, dopo il bando del dicembre scorso.

L'associazione sportiva dilettantistica 'Frecce Pisane' è attiva dal 1986 ed esercita la disciplina nelle tre specialità olimpico, nudo e compound. La disciplina del tiro con l'Arco è in netta crescita tanto che nel 2019 risultano 36 associati di cui 30% donne e 70% uomini la maggior parte dei quali residenti sul territorio pisano. Molti anche gli studenti fuori sede. La maggior parte degli atleti associati partecipa regolarmente a competizioni federali, regionali e nazionali.

Il progetto presentato prevede, oltre la manutenzione ordinaria e la pulizia costante del campo, l'organizzazione di nuovi corsi con istruttori federali, anche per disabili, da aprile a settembre; e una maggiore apertura dell'impianto con la presenza di soci volontari che promuovano questo sport con Open Day destinati ai neofiti e piccole gare sociali che favoriscano la partecipazione di tutti.

Nel campo di tiro con l'arco, 100 metri di lunghezza e 24 di larghezza con fondo erboso, è prevista anche l'installazione di reti rompi frecce lungo il perimetro del campo che confina con i campi di calcio per garantire maggiore sicurezza agli utenti ed il posizionamento di nuovi bagni chimici anche per disabili e tettoie antivento, e l'eliminazione di barriere architettoniche per garantire la totale accessibilità. Sarà anche disposta una nuova cartellonistica di segnalazione insieme all’esposizione di planimetrie di emergenza. L'investimento complessivo per i cinque anni di concessione sarà di 4mila euro.