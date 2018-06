Giugno di iniziative alla Freccia Azzurra: torna il IX° Memorial 'Stefano Strata'

La Freccia Azzurra si prepara ad un giugno pieno di iniziative importanti ed interessanti, mentre sul campo Santa Marta si alternano le partite degli storici tornei frecciati: la gloriosa Coppa Santa Marta (riservata alla categoria Giovanissimi 2003), il Trofeo 'Valentino Bacconi' (riservato ai Pulcini 2007) e la coppa 'Freccia nel cuore' (riservato alla categoria Primi Calci 2008, 2009, 2010).

Il clou arriverà con il IX° Memorial 'Stefano Strata', che si terrà dal 13 al 16 giugno sempre presso il campo sportivo Santa Marta. Il torneo, dedicato a Stefano Strata, ex calciatore frecciato prematuramente scomparso, sarà riservato alla categoria Esordienti B Professionisti 2007 che vede la partecipazione, oltre che della squadra di casa (anno 2006), del Porta a Piagge, del Forcoli Valdera e del Migliarino anche quella delle migliori realtà calcistiche della regione come Ac Prato e As Lucchese Libertas 1905.

Ma non sarà solo calcio; infatti in occasione della manifestazione, venerdì 15 giugno ore 18.30, si terrà la presentazione della serie per ragazzi 'Wonder Football Club' (Edizioni Corsare) con la presenza dell’autore pisano, Marco Innocente, con la conduzione di Fabrizio Altieri ed in collaborazione con La Libreria dei ragazzi. Insomma un 'giugno frecciato' che si prevede ricco di appuntamenti e di attività per il sodalizio di via Donadoni che anche per la prossima stagione si schiererà al via con tutte le formazioni dalla Terza categoria ai Primi Calci 2013.

Per tutte le bambine ed i bambini dai 5 ai 16 anni è già possibile iscriversi e/o chiedere informazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 1.30 alle 19 presso la segreteria in sede oppure telefonicamente ai numeri 3927912732, 050573525, oppure via email: frecciaazzurra1964@gmail.com; per ogni altra curiosità potete visitare il rinnovato sito www.frecciazzurracalcio.it.