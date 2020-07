Riparte l'attività della Asd Freccia Azzurra per la stagione 2020/2021

E’ tempo di ripartire per il calcio giovanile ed in particolare per la Freccia Azzurra, che continuerà il percorso già intrapreso negli ultimi anni e contrassegnato da una "costante crescita tecnica di tutte le squadre allestite e da un inesorabile miglioramento delle strutture e dei servizi, in primis con l’aggiudicazione dello storico impianto del campo comunale Abetone" scrive soddisfatta l'associazione sportiva.

A fine agosto inizierà il periodo di preparazione di tutte le squadre frecciate, che anche quest’anno copriranno gran parte dell’intero arco delle categorie possibili, dalla Scuola Calcio alla Terza categoria. Il sodalizio del Presidente, Agostino Monorchio, continuerà ad avvalersi del suo staff: dal direttore sportivo, Massimiliano Romano al segretario, Piero Giubbolini; lo staff dirigenziale si avvale anche delle figure di Piero Valtancoli e Fabio Durante (Logistica e Strutture), Olindo Ciferri, Pietro Burresi (amministrazione e segreteria), Lucia Dinelli (Bar e Accoglienza), Federica Fornai, Alice Martini, Marco Bernardi, Stefano Carrani, Sauro Filippeschi, Alessandro Formica, Marco Lettere, Davide Mascioli, Manrico Nencetti, Sandro Paoli, Rinaldo Pellegrini, Emilio Soldatini, Riccardo Rossi e Massimiliano Tozzini (Eventi, manifestazioni e sito web).

La prima squadra a ritrovarsi a fine agosto sarà la Terza Categoria di mister Fabio Durante che si conferma ai nastri di partenza con il solito gruppo arricchito di qualche nuovo innesto (soprattutto giovanissimi, addirittura nati nel 2001), ma con un anno di esperienza in più da far fruttare. Poi sarà la volta degli Juniores dei misters Luigi Cartacci e Giuliano Koci che si cimenteranno in un campionato tosto e difficile, ma con l'idea comunque di far bene e di dare seguito alla già buona esperienza degli ultimi anni. Confermatissimi i mister delle categorie dei Giovanissimi e Giovanissimi B: rispettivamente Paolo Valentini (2006) e Maurizio Micomonaco (2007).

Le squadre degli Esordienti (2008 e 2009) della Freccia Azzurra, vero punto di forza della società di via Donadoni, saranno affidate alle cure dei mister Lorenzo Micomonaco eTommaso Benetti (2008) e Mauro Baletri ed Andrea Bianchi (2009), mentre quelle dei Pulcini a Gennaro Potenza e Giulio Filippeschi (2010) e Bartolomeo Papiro e Roberta Mulè (2011). I Primi Calci (nati nel 2012) saranno seguiti da Andrea e Simone Bracaloni (2012), mentre i gruppi PrimiCalci/Piccoli Amici a partire dai nati nel 2013 (saranno formate diverse squadre con i nati dal 2013 al 2015) sarà costituito un vero e proprio staff di lavoro, supervisionato dal ds, e con il contributo fondamentale degli istruttori Federico Berizzi, Lorenzo Vouk, Massimiliano Tozzini e Daniele Acquas. L’esperto e affidabile Rinaldo Pellegrini accoglierà i ragazzi che si vorranno avvicinare all'avvincente ruolo di portiere.

A testimonianza e conferma di quanto la Freccia Azzurra sia particolarmente attenta alle squadre più piccole sono state stipulate delle convenzioni per l'utilizzo della palestra delle scuole 'Fibonacci' di via San Francesco. Per informazioni ed iscrizioni (a partire dalle bambine e dai bambini nati nel 2015) è possibile rivolgersi alla segreteria della Freccia Azzurra presso la sede di via Donadoni, 1 a Pisa.