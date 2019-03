Scherma: il pisano Cimini secondo in Coppa del Mondo a Buenos Aires

Arriva dalle pedane di Buenos Aires il secondo podio in carriera per il pisano Gabriele Cimini. La tappa argentina del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile vede infatti la vittoria del russo Sergey Bida ed il secondo posto dello spadista azzurro, allievo del maestro Enrico Di Ciolo presso il Club Scherma Pisa-Antonio Di Ciolo, che aggiunge questa soddisfazione al terzo posto conquistato a gennaio sulle pedane di Heidenheim.

Il toscano è fin qui artefice di una stagione eccellente e grazie a questo risultato approda tra i primi sedici atleti del ranking mondiale.

Lo spadista pisano, classe 1994, si ferma solo in finale al cospetto del russo Sergey Bida col punteggio di 15-11, dopo che in semifinale aveva vinto per 15-6 il match contro lo statunitense Curtis McDowald, così come ai quarti contro il giapponese Kazuyasu Minobe.

Gabriele Cimini, in precedenza, aveva superato agli ottavi di finale il venezuelano Ruben Limardo Gascon col punteggio di 15-12, dando continuità così alle vittorie giunte nel turno dei 32 contro il francese Luidgi Midelton per 15-5 e nel primo assalto di giornata, nel derby azzurro, contro Lorenzo Buzzi per 15-12.